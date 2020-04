El Consorci, pioner en difondre com han de tractarse els residus domèstics durant la pandèmia

El Consorci Ribera i Valldigna, CRiV, va ser el primer a informar la població dels seus 51 municipis, a través d'un vídeo animat, com tractar els residus domèstics en els temps de Coronavirus. També ha promogut el reconeixement públic de tot el seu veïnat a l'activitat, moltes vegades invisible, que realitzen els treballadors de la xarxa d'Ecoparcs, Ecomòbils i del Complex de Valorització de Residus Domèstics de Guadassuar amb diverses iniciatives "on line".



Durant l'estat d'alarma decretat per a paliar la crisi sanitària, el CRiV ha continuat, amb totes les mesures sanitàries de seguretat, prestant dia rere dia els seus serveis bàsics de recepció, separació, i tractament de residus domiciliaris a la Planta de Valorització de Guadassuar, així com la recollida selectiva de residus especials i voluminosos a la seua xarxa d'Ecoparcs fixos i Ecomòbils.

Per al President del Consorci Ribera i Valldigna, Salvador Montañana, " la gestió que realitzem des del Consorci, durant els 365 dies de l'any, és un servei essencial per als nostres veïns i veïnes, i, davant de l'emergència sanitària, no hem pogut més que augmentar els nostres esforços, perquè en aquest moment és més important que mai per als Ajuntaments als qui donem cobertura ".

Així, encara que l'Estat d'Alarma ha suposat la paralització de nombroses activitats, "el tractament dels residus domèstics i l'obertura dels ecoparcs, per donar continuïtat als Ajuntaments, a les empreses de serveis essencials i a la pròpia ciutadania, no podia parar, per la qual cosa els nostres treballadors i treballadores han estat sempre a peu de canó, i continuen estant ", segons Montañana.

Informació constant i recursos educatius als municipis

A més, el CRiV va ser el primer dels 13 Consorcis de la Comunitat Valenciana a proveir un vídeo animat amb explicacions clares de com tractar els residus en cas de Coronavirus, o de símptomes del mateix, que ha sigut editat en tres idiomes: valencià, castellà i anglés, i àmpliament distribuït a través de tot tipus de xarxes socials, i mitjançant les pròpies alcaldesses i alcaldes integrants del Consorci "per ajudar a aclarir qualsevol dubte". Això li ha suposat figurar com una de les bones pràctiques a Espanya en matèria d'informació a la ciutadania sobre residus, en el temps de crisi sanitaria causa per la pandemia del COVID-19.

Pel seu mereixement, el Consorci Ribera i Valldigna ha sigut també el primer a promoure un agraïment públic a tots els treballadors i treballadores que gestionen els nostres residus dia rere dia, encomanant entre tots els propis municipis que ens constitueixen, l'aplaudiment social col·lectiu, en aquests difícils moments, per premiar l'esforç incansable, indispensable i un poc oblidat, dels nostres treballadors i treballadores. "És un sentiment que ens demanava la pròpia ciutadania -ha assegurat el President del Consorci- i nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, ens hem posat al front també d'aquest merescut reconeixement".