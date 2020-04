Aumentan las toallitas arrojadas al inodoro en Sueca

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sueca ha recomendado a la ciudadanía una actuación responsable a la hora de deshacerse de las toallitas húmedas. Las últimas cifras publicadas en los medios indican que, durante el período de confinamiento, se ha producido un aumento de las conductas irresponsables que continúan utilizando los inodoros como papeleras para deshacerse de ellas. El hecho de permanecer más tiempo en casa, y de utilizarlas con más frecuencia para mantener las manos limpias, ha provocado un aumento de un 25% más de presencia de toallitas convertidas en residuos en las depuradoras.

Por ello, desde la Concejalía de Medio Ambiente se recuerda a la ciutadania, que todavía actúa así, que esta práctica "causa problemas de funcionamiento derivados de la obstrucción en los equipos de tratamientos de aguas residuales; no sólo en los de entrada, sino que continúan teniendo efecto también en puntos posteriores de la línea de tratamiento. Debemos concienciarnos todos y todas de que las toallitas no son papel higiénico y, por tanto, no están preparadas para ser tiradas al inodoro", ha recordado la concejal del área, Carmen Pérez.

Desde el departamento de Medio Ambiente se recuerda también que, según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), las toallitas y productos etiquetados como 'Aptos para tirar por el inodoro', basándose en una guía de recomendaciones de las asociaciones de fabricantes, deben ser etiquetados como 'No tirar por el inodoro', hasta que se acuerde un estándar técnico con el sector del agua.