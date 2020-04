Sueca anula la tasa de las terrazas a los hosteleros

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Sueca ha anunciado la anulación durante todo 2020 de la tasa por ocupación de la vía pública que pagan los hosteleros. Los bares y restaurantes que ya la haya pagado, deberá solicitar su devolución, y los que no lo hayan hecho aún, no deberán hacerlo. Esta medida no implica que, si durante este año algún comercio debe solicitar la ocupación de la vía pública, no lo haga. Deberá solicitarla igualmente pero no pagará la tasa, según ha explicado la concejal de Comercio, Manoli Egea.



En cuanto a las medidas sobre las distancias aconsejadas para mayor seguridad señaladas por el gobierno central, desde el Ayuntamiento se va a realizar una modificacion de la ordenanza para poder conceder más espacio a las terrazas de bares y restaurantes, en aquellas ubicaciones que lo permitan, a fin de compensar la reducción de aforos.



"Esta medida es una más de todas las que desde el Ayuntamiento tenemos previsto llevar a cabo para promocionar la incentivación del sector económico local en 2020 e, incluso, en 2021", ha informado el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, quien asimismo ha señalado que "desde el ayuntamiento, dentro de nuestras competencias, se hará todo lo posible por ayudar a las pequeñas y medianas empresas, y por colaborar para incentivar la economía local".