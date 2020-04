És l'hora d'exigir inversions públiques

La xarxa de protecció a les persones és la primera prioritat a mantenir i desenvolupar pels Governs, invertint els recursos econòmics i humans necessaris i suficients. És l'hora de desenvolupar i exigir a les Administracions pròpies i a la UE inversions públiques que a la vegada serveixen de tractor de l'economia i de treball sumant a l'empresa privada en projectes què acaren el futur desde la vessant de d'inversió productiva i la protecció social del treball.

Sota l'amenaça mundial de la pandèmia provocada pel conoravirus Covid-19 celebrem el dia Internacional de la Salut Laboral i aquest 1er de Maig. Els treballadors i les treballadores hem de retre un merescut homenatge als professionals de la Sanitat i d'altres oficis què s'estan deixant la pell, la salut i fins la vida donant un ferm exemple de compromís i solidaritat amb la societat.

Comissions Obreres hui dia de lluita i de reivindicacions social i laborals, de drets, anem a seguir impulsant politiques de caire social i de redistribució, de politiques fiscals progressives i justes per a les rendes del treball front als grans patrimonis i l'economia financera. Hui des de les Comissions Obreres volem dir clar i alt què la sanitat pública i els serveis sociosanitaris no són un producte de mercat ni per al mercat. Així doncs, l'Educació, la Sanitat, prestacions i Serveis Socials, i el Sistema Públic de Pensions són sinònims de vertebració, igualtat i cohesió social per a una societat de progrés i una democràcia avançada.

La xarxa de protecció a les persones és la primera prioritat a mantenir i desenvolupar pels Governs, invertint els recursos econòmics i humans necessaris i suficients. L' interès general de la ciutadania està basat en politiques què no escatimen en l'enfortiment de l'Estat del Benestar ací i en Europa ( Model Social Europeu ) què és per als treballadors i les treballadores la garantia per a conformar un País i una Unió Europea on la justícia social no siga subordinada als interessos aliens a la classe treballadora i mitjana. Treball decent i amb drets són aleshores reivindicacions atemporals en el vocabulari sindical. Però, hui més què mai la seguretat en el treball i la prevenció de riscos en tota la seva dimensió sanitària i de salut canvia de reivindicació a obligació en tots els centres de treball i empreses, un capítol aquest què sens dubte precisa de la dotació de més inspectors de treball a més de canvis en la normativa laboral. Queda clar que ens fa falta una nova regulació de l'activitat de les empreses de treball temporal ETT,S què acoten la seva expansió sectorial i què oblige al compliment estricte de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores al servei d`estes empreses.

Per a les Comissions Obreres el treball com a vector de progrés econòmic i vertebrador de la societat té que tornar a ser el centre del debat Social i de la Política hui embovada i embolicada pels discursos neoliberals de la productivitat, desregulació, mercat i liberalisme què conviu en un tipus d'economia financera i de casino front a l'economia d'inversions productives públiques i privades que impulsen el coneixement, l' innovació i el respecte al Medi Ambient. La qualitat de la Democràcia ens reclama la potenciació del diàleg social, de consensos amples i d' acords davant d'una crisi sanitària què desegur esdevindrà en una crisi econòmica i sociolaboral sense precedents. Per acarar un futur dur i penós el tenim que afrontar amb propostes i desicisions valentes defugint dels discursos de salva pàtries i apocalíptics.

El teixit productiu de les nostres Comarques s'ha debilitat arran la darrera crisi financera que començà en el 2008 i els seus efectes aleshores encara estan presents. Hem reivindicat durant molts anys la necessitat de d' inversions públiques en les infraestructures, però, sobre tot en la xarxa d'atenció a les persones majors i en els serveis sociosanitaris públics, un programa de iniciativa pública per a la construcció de vivenda protegida, a més de plans d'ocupació associats a la conservació del Medi Ambient i la dinamització del sector turístic. Doncs bé, és l'hora de desenvolupar i exigir a les Administracions pròpies i a la UE inversions públiques que a la vegada serveixen de tractor de l'economia i de treball sumant a l'empresa privada en projectes què acaren el futur desde la vessant de d'inversió productiva i la protecció social del treball.