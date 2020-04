Sueca reducirá un 30 % el recibo del agua potable

El concejal responsable de la empresa municipal Aigües de Sueca y vicepresidente de la misma, Joan Carles Vázquez, ha anunciado la decisión de rebajar un 30% la factura del consumo de agua potable con el fin de ayudar a la ciudadanía a sobrellevar mejor las graves consecuencias económicas que está suponiendo esta crisis sanitaria.



"Tras estudiar con el departamento económico las posibles medidas que se podrían adoptar para reducir la factura mensual a la ciudadanía, he decidido optar por una rebaja del 30% en la facturación en los conceptos de consumo de agua y consumo de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). Esta rebaja se hará efectiva, una vez sea aprobada en el pleno y hasta que finalice el año 2020, a todos los ciudadanos y abonados de Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes. El descuento en la factura no deberá devolverse, es definitivo", ha explicado Joan Carles Vázquez, quien también ha afirmado que "he elegido esta opción por ser la más beneficiosa para el ciudadano y la menos perjudicial para Aigües de Sueca, ya que las pérdidas que le supondrá pueden asumirse".



La propuesta fue ratificada ayer por el consejo de administración de la empresa Aigües de Sueca y, ahora, el último paso es que sea aprobada en la sesión plenaria de la corporación municipal que se celebrará el próximo 7 de mayo. "Sabemos que es el pleno el que tiene la última palabra pero, tanto desde la vicepresidencia de Aigües de Sueca, como desde la presidencia, ostentada por el alcalde de Sueca, y desde el departamento económico, consideramos que es una actuación viable y beneficiosa para la ciudadanía, nuestro objectivo más importante. Por tanto, esperamos que salga adelante", ha informado Vázquez.



Así mismo, Joan Carles Vázquez ha señalado que, esta medida de reducción de la factura del agua "es una de las muchas que estamos proponiendo desde el equipo de gobierno y no será la última, ya que estamos trabajando en un plan de choque para poder afrontar estos cambios con más medidas que iremos comunicando a la mayor brevedad".