La defensa dels ideals

La societat alzirenya ha demostrat al llarg de la seua història el seu afany a tirar endavant quan tot estava perdut. La solidaritat, la superació i la generositat són qualitats dels alzirenys i les alzirenyes. Som un poble que lluita sempre unit i que es fa fort davant les adversitats. Ara no serà menys.

Gairebé sense adonar-nos compte ha transcorregut un any. De nou estem a 1 de Maig, eixa data tan important per als socialistes. A banda de commemorar la festivitat del Treballador, per a nosaltres té un caràcter de nostàlgia perquè és el dia en què realitzem un sentit homenatge als republicans que van perdre la vida per defensar les llibertats de les quals hui en dia podem gaudir.

Enguany no podem assistir al cementeri municipal on, només entrar a l'esquerra, trobem el monument als caiguts, amb les fotografies de tots aquells que sacrificaren la seua vida per uns ideals que no van poder prosperar en aquell moment i van estar eclipsats per un sistema autoritari, opac i on la repressió guanya tot el terreny a la llibertat.

La crisi sanitària per la Covid 19 ens impedeix dur endavant l'homenatge al cementeri, però no ens impossibilita per a escriure estes paraules on deixar constància de l'orgull que sentim com a socialistes per la innegable aportació en defensa d'uns ideals que en l'actualitat ens permeten ser el que som com a partit polític i per consegüent com a persones progressistes.

Pel que fa al període que estem travessant vull transmetre-vos des del PSOE d'Alzira i com a Secretaria General que totes i tots els socialistes anem a treballar per tal de millorar la situació, realitzant polítiques en favor de l'ocupació i en la defensa dels nostres drets, a més de recordar que tenen al Partit Socialista de la seua part per a tot allò que necessiten, ja que hem de seguir amb la lluita per seguir fent possible l'equilibri en les relacions laborals; el caràcter universal de la nostra sanitat o la capacitat de generar igualtat d'oportunitats en educació. Quan una societat es veu sacsejada per una pandèmia com la que estem vivint, tot pren un altre valor. La solució està a les bases del nostre Estat de Benestar, en desenvolupar polítiques que milloren el nostre creixement i competitivitat sense lesionar els drets socials que són patrimoni del conjunt de la societat espanyola. I és ací on ha estat, està, i seguira estant el PSOE.

Els socialistes, des de totes les administracions, seguirem treballant en eficiència i competència dels nostres mercats de béns i serveis, reforçarem i millorarem el nostre sistema educatiu i la formació contínua de treballadors, prioritzem en la investigació i el desenvolupament, i també potenciem l'activitat emprenedora, i treballem per millores que beneficien als treballadors i treballadores davant la situació que estem travessant.

Açò passarà i el PSOE d'Alzira estarà sempre al costat de la ciutadania alzirenya, muscle a muscle amb els treballadors i donant suport a la gent més vulnerable.