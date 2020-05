Quan l'oposició no té res per aportar

Quan vaig entrar en política sabia del joc estratègic que aquesta comportava, però mai hauria pensat, innocentment, que dins d'aquest joc, i en l'àmbit local (a tindre en compte perquè en una ciutat com Alzira al final tots acabem coneixent-nos) entrara un joc brut d'intentar desinformar a la ciutadania amb mentides, i més, en una situació tan delicada com la que tots estem vivint. I no sols entren en joc aquestes mentides sinó que, a més, els partits de l'oposició sols proposen mesures que el govern ja du a terme des de l'inici de l'estat d'alarma, amb la qual cosa no aporten res més que no estar ni al dia de les coses que fem a l'Ajuntament, i les poques mesures que aporten com l'ajuda de 1.000?€, ells mateixos saben que són irreals i que l'Ajuntament no pot assumir aquest cost, cosa que, continuen sense aportar cap proposta real per a ajudar als nostres veïns i veïnes.

Este dimecres vam tindre un ple llarg i amarg. Sentint continues desqualificacions a la feina que fem nosaltres i el personal de l'Ajuntament. Alguns departaments estan més parats, però d'altres estan fent un treball brutal. Tenim un departament de Serveis Socials que ha fet un Pla d'Emergència Social increïble per arribar a tota la població vulnerable (el qual VOX va votar en contra!), treballant dia a dia amb destall i amb un gran reconeixement per les persones usuàries que contínuament criden a l'Ajuntament per donar les gràcies.

El departament de Cultura no ha parat d'oferir programació cultural online per a totes les edats, amb nombroses iniciatives exitoses, com el Nan@fest online. El departament d'Idea amb totes les accions de formacions, de plans d'ocupació o els departaments d'Informàtica, Modernització i La Clau, des del primer dia de l'estat d'alarma, no han parat ni un sol moment, aconseguint que els treballadors puguen teletreballar, que la gent puga obtenir el seu certificat digital, que els tràmits continuen fent-se, que les ajudes puguen arribar i que res pare. I podria continuar amb el gran treball que s'està fent des de la Policia Local, des de Sanitat i un llarg etcètera.

Del que em pertoca com a Regidora de Modernització, l'oposició va parlar del col·lapse amb els permisos de crema. Primera notícia!! Des del primer moment, l'equip de govern al costat dels tècnics de Medi Ambient, de La Clau i de Modernització vam pensar quina era la manera més senzilla per fer-ho fàcil a la població més major amb la tramitació telemàtica del permís, donada la prohibició d'acudir a La Clau per l'estat d'alarma. Demanàrem ajuda a la Cooperativa, perquè d'aquesta manera les persones més vulnerables en l'àmbit informàtic podrien tindre el seu permís de crema amb una telefonada i podrien arreplegar la justificació impresa quan baixaren per material a la cooperativa. ALZICOOP ens ha ajudat en tot moment posant els seus treballadors i treballadores al servei de la ciutadania, i des d'ací els donem les gràcies. El poble sempre estarà per ajudar al poble.

I açò és el treball de l'equip de govern i dels tècnics, no de cap regidor de l'oposició que amb mentides fa creure al col·lectiu de llauradors, que tant fa pel nostre poble, a través de "fake news" que és gràcies a ell. Tant de bo aportaren idees per a facilitar les coses perquè a la fi, qui ho pateix és la ciutadania.

Les crítiques també anaven cap a la Seu Electrònica com que no funcionava i no servia per a res. Doncs des que començà l'estat d'alarma s'han registrat un total de 355 permisos de crema, 155 amb certificat digital, 94 sense certificat (procediment que també obrirem des de la Seu Electrònica per a facilitar la tramitació dels col·lectius més vulnerables digitalment), i 106 per la cooperativa via telefònica (que realitza amb el seu propi certificat electrònic via la Seu electrònica), per la qual cosa, la Seu Electrònica funciona perfectament.

Les coses del karma, quan alguna d'aquestes mentides es poden comprovar ràpidament amb dades, i es poden desmentir fàcilment. Deixen de subestimar a la ciutadania, per favor, més de la meitat, 249 certificats fets de forma autònoma, gràcies a les facilitats que els tècnics donen.

Tots els dies l'Ajuntament atén les cridades i facilita la tramitació telemàtica. Deixen de posar empeny en fer creure que no estem al costat de les persones, que no atenem a les seues peticions i que no posem les vies necessàries per facilitar qualsevol tràmit telemàtic.

I jo em pregunte: quina manera és aquesta de desgastar la seua energia? Si creuen que amb aquesta manera de fer política podran aconseguir alguna cosa és que no han entés res de cap a on caminem com a societat. La informació és poder, per això m'atrevisc a dir que la vella política té els dies comptats en un sistema on, cada vegada més, podem comprovar la realitat a través de les dades de les pantalles.

Començava dient que quan vaig entrar en política sabia del joc estratègic, però m'imaginava que els temps havien canviat, espere que aquestes veritats ajuden a desmentir les falsedats que des de l'oposició es difonen.