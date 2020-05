Alzira invertirá el dinero de las Fallas en ayudas para reactivar la economía

Una parte del dinero previsto para las Fallas de Alzira llegará a los emprendedores de la ciudad. Concretamente, 30.000 euros de la subvención que el ayuntamiento aporta a la Junta Local Fallera se incluirán en una nueva partida de ayudas para la reactivación económica, que ya cuenta con 305.000 euros.

Las 35 comisiones, la JLF y el consistorio acordaron esta semana cerrar el ejercicio 2020 y pronto empezarán a trabajar en el siguiente. Una de las primeras cuestiones a concretar es una que, aunque se da por hecho, se debe abordar: la continuación, de manera excepcional, de las falleras mayores de la ciudad y otros cargos representativos. "El reglamento no permite que se repitan, pero entendemos que es una situación extraordinaria. En la próxima reunión con los presidentes se planteará mantener toda la estructura organizativa tal y como estaba", explica el dirigente de la junta, Jaume Bohigues.

Asimismo, se emplaza a las comisiones a pensar, también a dos años vista. "Ahora mismo, lo más sensato parece que las fallas mantengan sus compromisos con los artistas de cara a 2022, ya que se conservan los monumentos de este año. De ser así, se podría plantear un 2022 con monumentos más grandes, que intenten compensar, en la medida de lo posible, el año que quedaría en blanco. Además, eso les permitirá ayudar a sus falleros, muchos de los cuales pasarán por dificultades económicas y no se podrán permitir el lujo que supone ser fallero", añade Bohigues.

A priori, la agenda también sufriría cambios, aunque es pronto para determinar cómo será el próximo ejercicio fallero. "Hay actos que no tendrían sentido, como la presentación, por ejemplo, ya que de mantenerse las falleras éstas ya han sido presentadas. Lo normal sería empezar con una Crida y, si acaso, plantear algún acto en los meses previos. Pero a día de hoy es muy difícil saber qué realidad sanitaria tendremos de cara al año que viene. Quizás todavía estemos preocupados por cuestiones como el distanciamiento social, que afectaría al desarrollo de las Fallas", apunta al respecto Xavier Pérez, concejal de Fiestas.