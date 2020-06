Hieren a un hombre sin hogar en Alzira para robarle veinte euros

Un hombre sin hogar ha sufrido un robo con agresión esta madrugada en Alzira. La víctima, un varón de 62 años, tuvo que ser ingresado en el hospital debido a la considerable hemorragia que presentaba la herida de su pierna. El agresor, que ha sido detenido por la policía, le sustrajo la irrisoria cantidad de veinte euros.

Ya en el pasado, la víctima ha sufrido robos con intimidación; el presunto agresor ya le sustrajo 150 euros. Durante la madrugada de hoy se ha vuelto a repetir la escena, aunque en esta ocasión el mismo individuo, un hombre mucho más joven, le clavó una vara en la pierna. Tras dejarlo herido, le robó veinte euros.

Mientras se desangraba, buscó auxilio hasta que llegó a la Plaza Mayor, donde se derrumbó. Allí se percató de su presencia una operaria del servicio de limpieza, que le ofreció asistencia y alertó a las autoridades. Allí se personaron tanto profesionales sanitarios como agentes de la policía local, que auxiliaron al hombre herido. Acto seguido fue trasladado al hospital y las fuerzas de seguridad apresaron al presunto responsable del robo y la agresión.

Según han confirmado a Levante-EMV fuentes oficiales, el agredido es un vecino de la comarca que frecuenta varias poblaciones y pernocta en espacios públicos pese a que cuenta con un domicilio propio y, presumiblemente, cuenta con algún pequeño ingreso. No obstante, prefiere permanecer en la calle. De hecho, ya hace unos meses, en plena cuarentena, fue visto en una plaza alcireña.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alzira le ofrecieron su ayuda, aunque la rechazó y alegó que se encontraba bien y no necesitaba ningún tipo de asistencia. Tras mucha insistencia, únicamente aceptó una manta cedida por la Cruz Roja.

Esta misma semana ha sido visto con un carro, en el que lleva sus pertenencias, y junto a un perro. Sus enseres los ha recuperado la empresa de limpieza y el animal permanece en un hogar de acogida. El consistorio volverá a insistir en ofrecerle su asistencia.

"Esta persona no puede quedarse así, no podemos obligarle a que se vaya a su casa o a que acepte los recursos de Servicios Sociales, pero volveremos a activar los mecanismos que estén en nuestra mano para que su seguridad no vuelva a peligrar", concluyen las mismas fuentes.