Benifaió exigirá la desinfección de sillas y hamacas en la piscina

El Ayuntamiento de Benifaió no instalará las hamacas y sillas habituales en la piscina esta temporada. Eso sí, se podrán entrar las que cualquier vecino lleve de casa siempre que se desinfecten en la entrada. El recinto permanecerá abierto desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto.

Esta es una de las muchas alteraciones que regirán el verano en estas instalaciones para garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar contagios por Covid-19.

El consistorio establecerá dos turnos para acceder al interior del recinto: uno matutino (de 9,00 a 14,00 horas) y otro vespertino (de 15,00 a 20,00 horas). En cada uno de ellos el aforo estará limitado a 120 usuarios. Para poder disfrutar de la piscina se deberá reservar con antelación.

El acceso a las instalaciones lúdicas será gratuito para toda la ciudadanía. El ayuntamiento ha habilitado una entrada y una salida diferenciadas para evitar aglomeraciones. Una vez se abandone el recinto, no se permitirá volver a él. Además, los vestuarios y duchas permanecerán cerrados mientras que no se podrá comer.