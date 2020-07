Alzira promou l'us del valencià en els comerços

L'Ajuntament d'Alzira, a través de la Regidoria de Cultura i Promoció del Valencià, posa en marxa, la campanya per a promoure l'ús del valencià en els comerços locals a través de cartells i etiquetes en valencià amb motiu de les rebaixes d'estiu.

Com en altres anys, el Servei de Promoció i Ús del Valencià (SERVAL) ha lliurat als comerços d'Alzira la cartelleria de rebaixes i descomptes, així com etiquetes en valencià per assenyalar el preu d'abans i la xifra actualitzada amb el descompte. En el disseny de la cartelleria col·labora l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València.

El repartiment va començar dilluns i està previst que al llarg de la setmana arribe a tots els establiments de la ciutat. "Veure els cartells, els rètols i les etiquetes en valencià és un exemple de normalitat. La presència del valencià en el comerç ens identifica i genera proximitat i simpatia als clients", assenyala el regidor del SERVAL, Alfred Aranda.