Gavarda medirá la temperatura corporal a quien quiera acceder a la piscina

Abrir la piscina sí, pero con exigentes medidas de seguridad para asegurar la salubridad de las instalaciones. Gavarda ha anunciado restricciones para la apertura de la piscina municipal durante este verano, con el objetivo de asegurar el distanciamiento social y la limpieza y desinfección recomendadas por los entes sanitarios por la crisis del Covid-19. Al entrar a la instalación se tomará la temperatura de cada persona y en caso de presentar síntomas y de registrar fiebre, no se permitirá la entrada al recinto.

Las medidas deberán ser cumplidas estrictamente por los usuarios, respetando también al resto de usuarios que hacen uso de este tipo de instalación. La piscina se abrirá mañana 1 de julio y estará disponible hasta el 30 de agosto, mientras el horario será de lunes a domingo, de 11:30 horas a 14 horas y por la tarde, de 17 horas a 20:30 horas. Durante la segunda quincena de agosto cambiará ligeramente el horario y se abrirá a las 11:30 de la mañana hasta las 14:00 horas. Por la tarde, se abrirá a las 16 hasta las 20 horas de la tarde.

Los abonos se pusieron a la venta a partir del 29 de junio en el consistorio y los mismos estarán personalizados y no podrán ser utilizados por otros usuarios que no aparezcan en el abono. En la piscina se deberán seguir una serie de normas: no se podrá hacer uso de los vestuarios, pudiendo utilizar solamente el váter para hacer las necesidades. Las parcelas estarán distribuidas en un espacio que garantice la distancia de seguridad entre los usuarios de la piscina y todos los objetos personales como las toallas, por ejemplo, deberán permanecer en el perímetro de seguridad establecido, evitando el contacto con el resto de usuarios.

El consistorio también ha insistido en la importancia de mantener la distancia de seguridad y respetar las indicaciones del Ministerio de Sanidad con respecto al Covid-19. "Son medidas exigentes pero necesarias. Algunos ayuntamientos han optado por cerrar las instalaciones al entender que las complicaciones son excesivas. Nosotros la abrimos, pero pedimos máxima responsabilidad a la ciudadanía. Hemos trabajado en protocolos de comportamiento, pero ahora necesitamos de la implicación de los usuarios", argumenta el alcalde, Vicent Mompó, que visitó hoy las instalaciones para comprobar los cambios.