Alzira devuelve 83.694 euros a los usuarios de la piscina por no prestar el servicio

Las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de la Covid-19 no han permitido que los usuarios de la Piscina Cubierta Municipal hacer uso de las instalaciones con normalidad, por lo cual no han podido disfrutar de los servicios deportivos contratados en las diversas modalidades. En algunos casos, algunas semanas y en otras, a lo largo de varios meses. Para compensar los usuarios se van a devolver las cuotas de los servicios no prestados y que ascienden a un total de 83.694 euros.

El dinero se distribuirá proporcionalmente entre las distintas modalidades de las instalaciones de la piscina: abonados, usuarios de cursos de natación, usuarios de actividades en seco, y usuarios de la escuela de pádel Venecia. Fernando Pascual, regidor de Deportes, ha manifestado que "la devolución comprende el periodo entre el 13 de marzo y el 31 de julio, puesto que como que no se puede ofrecer el servicio a los usuarios desde el área de Deportes se ha tomado la decisión de hacerlos el abono del que tenían contratado".

Es la manera de compensar los usuarios por las molestias ocasionadas por el forzoso cierre de las instalaciones deportivas a causa de la Covid-19. Todos los servicios que se han ido abriendo a lo largo de estas semanas de desescalada cuentan con todas las medidas de seguridad y restricciones marcadas por el Ministerio de Sanidad para velar por la seguridad de todos, a la vez que favorecer la actividad física.