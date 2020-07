La alcaldesa paga la multa y rechaza dimitir por saltarse el confinamiento

La polémica protagonizada por la alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera (PP), que fue grabada el 19 de marzo bailando en la calle con una cerveza en la mano junto a un grupo de jóvenes pese al confinamiento impuesto por el Gobierno, no tendrá consecuencias políticas. Los grupos de la oposición municipal, PSOE y Compromís, aprovecharon el miércoles el primer pleno que celebraba la corporación tras el estado de alarma para pedir la dimisión de Noguera ante lo que calificaron como una conducta «irresponsable» y «una falta de respeto a la ciudadanía». Noguera defendió que, abonada la multa de 601 euros que se le impuso -rebajada un 50 % por pronto pago- y tras pedir disculpas públicamente, la polémica no tiene más recorrido y, arropada por algunos seguidores, desoyó airadamente la solicitud de la oposición. Incluso sacó pecho al detallar el plan contra el coronavirus activado por el ayuntamiento y destacar que Massalavés no había registrado ningún fallecimiento. El secretario comarcal de organización del PSPV, Carles Arques, reclamó ayer a la dirección del PP que actúe y exija responsabilidades a Noguera. «Su comportamiento es una falta muy grave, estuvo dando un mal ejemplo cuando los ciudadanos estaban confinados, cumpliendo con su deber cívico», señaló Arques.

Una versión cuestionada

Tanto el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Massalavés, Enrique Beneito, como el concejal de Compromís, Alfredo Llorens, habían anunciado su intención de pedir la dimisión de la alcaldesa una vez se levantara el estado de alarma y el miércoles formularon en el pleno esta petición. Ambos cuestionaron el relato de los hechos que expuso en su día Noguera en base al cual se encontró en la calle con un grupo de jóvenes que estaba poniendo música y que, al llegar a su altura, le entregaron una cerveza y la sacaron a bailar, si bien rápidamente les había instado a regresar a sus casas para cumplir la orden de confinamiento.

«Más que un lapsus»

Beneito y Llorens replicaron que, tras el incidente, circularon videos que muestran a la alcaldesa de Massalavés bailando hasta con tres canciones diferentes. «Ella dijo que había sido un lapsus, pero no fue así, era una más de las que estaban celebrando la fiesta y ha dado una imagen bochornosa. Como alcaldesa no se puede permitir el espectáculo que ofreció en un momento en que los sanitarios y los servicios de emergencia se estaban jugando el tipo», subrayó el concejal socialista.

Noguera defendió ayer que apenas había permanecido «dos minutos» en esa celebración. «No tengo nada que esconder, no sé si fueron tres canciones. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra», comentó, mientras señalaba que una edil del PSPV también se había saltado el confinamiento ya que había ido a entregar monas al hospital comarcal.