Un baile en la calle con cerveza en la mano que dio la vuelta a España

La imagen de Puri Noguera bailando con una cerveza en la mano junto a un grupo de jóvenes que había sacado a la calle un equipo de música dio la vuelta España en los primeros días del confinamiento impuesto para frenar la expansión del coronavirus aunque, tras pedir perdón, ya dejó claro que no pensaba dimitir. La alcaldesa esperaba en el pleno la embestida de la oposición y llevaba escrita su respuesta.

«Sí, cometí un acto irresponsable, fruto del momento del día que era, no actué bien. No es excusa. Pero les tengo que decir que hasta los más sabios se equivocan y que de los errores se aprende», señaló Noguera, mientras indicaba que su reacción al darse cuenta de que no había estado a la altura fue activar un plan especial contra la Covid-19 con el reparto de mascarillas y desinfectante o el aumento de la vigilancia policial, entre otros anuncios de iniciativas que el ayuntamiento se dispone a impulsar. «¿En qué se ha traducido todo eso? Cero muertos y una tasa de incidencia inferior al 1 % de casos de Covid», resumió.

Noguera incidió en que «cometer errores es el paso previo al aprendizaje» y atribuye a un ataque personal las críticas de la oposición. «Yo he contagiado a alguien o he matado a alguien para tener que dimitir», llegó a preguntarse ayer.



Música con altavoces

La alcaldesa de Massalavés negó que el equipo de música utilizado en esa celebración improvisada en la calle coincidiendo con la festividad de San José -la pandemia de coronavirus obligó a suspender las Fallas- fuera de propiedad municipal, como apuntaba el concejal de Compromís, y señaló que se trata de un equipo particular que en alguna ocasión lo ha cedido al ayuntamiento.