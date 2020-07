Campanya de foment del valencià als campus esportius d'Alzira

Un estiu més el Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià de l'Ajuntament d'Alzira (Serval) ha llançat una campanya de foment de valencià i dels jocs tradicionals els Campus Esportius, que es realitzen en les instal·lacions del camp d'esports de Venècia i en la ciutat esportiva Jorge Martínez Aspar. L'acte ha comptat amb l'actuació d'una xicoteta xaranga de joves que ha acompanyat amb molta alegria les coreografies dels xiquets i les xiquetes.

Durant el mes de juliol, al voltant de 300 xiquets i xiquetes i joves entre 3 i 14 anys participen en les diferents modalitats d'estes activitats. També es realitzen eixides al parc de l'Alquenència, a la muntanyeta de Sant Salvador i tots els dies acaben banyant-se a la piscina municipal.

Enguany el Serval ha col·laborat entregant uns obsequis als participants al campus Multiesports, el campus de la UD Alzira de futbol i el de Pilota Valenciana.

En total s'han repartit 300 gorres i 6 lots de llibres que s'han sortejat entre els participants dels tres campus. A la gorra està imprés el lema de la campanya El valencià en moviment, que suggerix que el valencià és una llengua viva, dinàmica que cal emprar en tots els llocs i situacions, i un dels millors exemples és en l'àmbit esportiu i lúdic.

Este obsequi, a més ajudarà els assistents a protegir-se del sol en els calorosos dies de juliol, com ja hem pogut vore hui mateix quan les han repartides. El lliurament s'ha fet este matí al camp d'esports de Venècia, on han acudit Alfred Aranda, Regidor de Cultura, junt amb personal del Serval, els quals han distribuït 150 gorres, a la UD Alzira 90 gorres i al campus de Pilota Valenciana 30 gorres.

Alfred Aranda, regidor del Serval, ha animat els joves participants a parlar en valencià, "utilitzar la nostra llengua és la millor manera de mantindre-la viva. A més donem suport als jocs populars com són: el sambori, conillets a amagar (l'amagatall), peus quiets, carreres de sacs, el canut, la trompa, el mocadoret, pic i pala... que solen incloure expressions molt nostres com: xurro va!, arribar amb el lleu fora, anar a mil, estar fet pols, hi ha mans que pareixen peus, torna-li la trompa al xic..."