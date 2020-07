Antella pide ayuda policial para evitar el colapso del baño en el río

El Ayuntamiento de Antella solicitará ayuda a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, para evitar que se repitan situaciones de masificación de bañistas en el Xúquer como la registrada en la tarde del domingo en la partida del Reguer, muy cerca del núcleo urbano de Sumacàrcer, como ayer adelantó Levante-EMV. «No podemos prohibir que la gente se bañe en el río, se trata de una zona en la que siempre ha habido gente, pero como este año hay tantos sitios cerrados se ha concentrado más», comentó ayer la alcaldesa de Antella, Amparo Estarlich, mientras anunciaba su intención de plantear esta problemática a Calero para «con los medios que tenga», indicó, «controlar esta situación y evitar momentos de saturación».

Estarlich defendió que el ayuntamiento ya se apoya en la Policía Autonómica y la Guardia Civil para garantizar que se cumple la prohibición de acceso a l'Assut y, sin ir más lejos, comentó que una patrulla de la Policía Autonómica se desplazó el lunes por la tarde para desalojar a tres furgonetas que habían aparcado en el entorno del paraje. «La Guardia Civil y la Policía Autonómica nos están ayudando, si no fuera por ellos....», comentó Estarlich, mientras señalaba que el ayuntamiento no dispone de suficientes agentes de policía para garantizar el control diario de l'Assut y de otras zonas del río que suelen frecuentar los bañistas.



El paraje seguirá cerrado

La alcaldesa dejó claro que el paraje de l'Assut permanece cerrado ya que el ayuntamiento no puede asegurar que se cumplan las medidas de distancimiento social y que, «de momento», su postura es firme. «Bajo mi responsabilidad no se abrirá, salvo que la Generalitat diga que no hay que controlar ya nada y se puede abrir. Pero mientras se tenga que cumplir unaadistancia social y tenga que haber un control, no», indicó.

Como ayer adelantó este periódico, el cierre del paraje de l'Assut en Antella y de la playa fluvial de l'Esgoletja, en Sumacàrcer, provocó una gran concentración de bañistas el pasado fin de semana y, en particular, el domingo por la tarde, en un tramo del río que se localiza en el término de Antella, aunque prácticamente linda con el núcleo urbano de Sumacàrcer. Decenas de vehículos ocuparon los caminos rurales del entorno y muchos bañistas incluso cruzaban el pueblo para subir a un punto del río desde el que dejarse arrastrar por la corriente. El alcalde de Sumacàrcer, David Pons, admitió que esta masificación se vivía con preocupación.

La delegada del Gobierno tenía previsto asistir anoche a la reunión de la ejecutiva comarcal del PSPV, que se celebraba en Tous, y en la que los alcaldes tenían la oportunidad de trasladarle sus inquietudes.