Tribunal de expertas para el Cofif

Los Premios Good People COTIF no hacen más que crecer. De forma exponencial. El comité organizador del torneo internacional de fútbol que se juega en l'Alcúdia durante el verano (y que este año no tendrá lugar por primera vez en más de treinta años por los efectos de la pandemia del Covid-19) ha incorporado a cuatro mujeres de prestigio al tribunal que elige a los premiados, con un galardón que potencia los buenos valores vinculados al deporte. Al ya distinguido jurado se suman Ruth Beitia, Theresa Zabell, Mónica Marchante y Anabal Medina, hasta conseguir que el tribunal sea prácticamente paritario. Y es que en él ya se cuenta con el ex seleccionador español Vicente del Bosque; la rectora de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre Escrivà; el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Carlos Velasco Carballo; la vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol Ana Muñoz Merino; el periodista Alfredo Relaño, la ex piloto de la Armada Española Patricia Campos Doménech; el periodista Iñaki Gabilondo; la ex futbolista del Atlético de Madrid Ana Rosell Granados; el seleccionador femenino, Jorge Vilda; los exjugadores Salvador González 'Voro' y Andreu Palop Cervera; el presidente del COTIF, Eliseu Gómez; el promotor cultural Toni Benavent Clemente; el alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom; y el catedrático de Periodismo Francesc-Andreu Martínez Gallego. Todos ellos repetirán en la segunda edición de los galardones.



Primeras figuras

Las nuevas integrantes, por su parte, poca presentación precisan. Ruth Beitia fue campeona olímpica de salto de altura en Rio de Janeiro 2016. También fue medalla de bronce en Londres 2012 y triple campeona de Europa en Ámsterdam 2016, Zúrich 2014 y Go?teborg 2012. Una de las mejores atletas de la historia de España. Theresa Zabell fue campeona olímpica en Barcelona 92 y Atlanta 96 en vela 470. Fue cinco veces campeona del mundo y tres de Europa, además trece veces campeona de España y cuatro veces número de uno del ranking mundial.

Anabel Medina es actual capitana del equipo español absoluto de la Copa Federación y comentarista televisiva. Fue medallista de Plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en la categoría de dobles y campeona de once títulos de la WTA. Por último, Mónica Marchante es un referente dentro del periodismo deportivo español. Nacida en Roma, es la cara visible en programas de Movistar+.