El festival Medusa 'descansa' en México

Este año no habrá aglomeraciones de decenas de miles de personas en el inmenso solar llamado, en el futuro, a albergar 33 torres de hasta 25 alturas y dos rascacielos de 42 plantas en el denominado popularmente Manhattan de Cullera. Una inmensa multitud no se arremolinará cada noche ante algunos de los Dj's más cotizados del momento. Esa acumulación de personas es incompatible con las medidas de distanciamiento social impuestas para frenar la pandemia de la Covid-19, pero la marca Medusa Festival aspira a mantenerse activa tras la cancelación de la cita agosteña cullerense. De momento se mantiene el Medusa México. La fecha de celebración se fijó para los días 28 y 29 de noviembre, «con lo cual todavía existe un margen para intentar salvar el festival», que cuenta con Mike Like y Dimitri Vegas como cabezas de cartel. Sería el primer paso para internacionalizar el modelo.

El pasado día 17 de junio, tras muchas semanas de incertidumbre ante la delicada situación provocada por la alarma sanitaria, se anunciaba el aplazamiento del Medusa hasta 2021. Las restricciones que impedían la celebración de cualquier tipo de evento multitudinario han obligado a cancelar todos los festivales veraniegos.



Cientos de contratos

El volumen del festival, la envergadura y la calidad que ha ido adquiriendo en los últimos años requiere cientos de contratos, tanto con artistas como proveedores, patrocinadores y un largo etcétera. Estos contratos no se podían romper de forma unilateral. Se necesitaba una cláusula de fuerza mayor que solamente podía dar el gobierno. Por eso, los promotores del festival han «agradecido la ayuda prestada por el gobierno central y el autonómico para poder facilitar el aplazamiento de la celebración del Medusa 2020».

Muchos fueron los diferentes escenarios posibles en los que se intentó trabajar desde la organización del festival, con una colaboración constante de diversas instituciones públicas en todo lo relacionado con la Covid-19. El resultado ha sido el aplazamiento, que ha conmovido a miles de seguidores de la música electrónica. La séptima edición del Medusa festival que se tenía que celebrar bajo el lema «Circus of madness» tendrá que esperar al 2021.

Las fechas previstas para el año próximo son del 4 al 9 de agosto, coincidiendo con el mejor clima y la mejor temporada estival «para vivir así una de las experiencias más impresionantes de cuántas se pueden vivir al aire libre», aventuran los organizadores, que se han comprometido a seguir trabajando con los artistas que estaban confirmados para la edición 2020 y harán público, cuanto antes, la programación para que la gente sepa quieres serán los cabezas de cartel en una edición que se espera sea «la más grande vivida hasta el momento en el Medusa».



Limpieza de los terrenos

Ahora, a pesar de aplazarse el festival hasta el 2021, los organizadores siguen trabajando en todos los terrenos que dan acogida al festival, para mantenerlos en un estado adecuado y evitar de esta forma que el inmenso sollar se llene de suciedad, malas hierbas, e incluso de roedores.

El Medusa va mucho más allá del concepto en sí del festival. Sus promotores presumen de combinar a los mejores djs y artistas del mundo con una puesta en escena mágica gracias al espectáculo de luces y sonidos. «Pero el Medusa es mucho más, dispone de una ciudad propia en su interior, en la zona de acampada, con todas las comodidades para que 12.000 personas vivan el evento sin perder ni un segundo del espectáculo», añaden los organizadores.