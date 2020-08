El grito desesperado de una enfermera valenciana que ha revolucionado las redes

María Ramírez es una enfermera nacida en Torrent que trabaja en el centro de salud de Montroi. Todos los días coge su coche para ir a su lugar de trabajo, pero ayer, antes de revisar los historiales de sus pacientes y ponerse el mono de trabajo, decidió "tener un minuto para desfogarme en las redes sociales y compartir ese sentimiento que muchos enfermeros tenemos", según ha confirmado a Levante-EMV, con un vídeo revelador con casi siete mil retweets y más de medio millón de reproducciones. En él, María, que pronto pasa de la sonrisa a contener las lágrimas, explicó la sensación de impotencia que tiene cuando escucha "que este virus no existe después de ver morir a tanta gente por culpa de él".

En ese sentido, la vecina de Torrent argumentó que el vídeo nació "después de ver la manifestación que tuvo lugar el pasado domingo en Madrid con 3.000 personas, sin mascarilla ni distancia social, que protestaron contra las medidas tomadas para frenar el coronavirus". María contaba "que durante el estado de alarma estaba todo cerrado y resultaba muy triste coger el coche porque la población estaba confinada luchando contra el virus y, ahora que ya hay vida, no podemos dejar que luchar".

Ramírez también relató que cuando vio las imágenes de esa manifestación "se me cayó el mundo a los pies porque toda la lucha de estos meses se nos puede esfumar". "Esas personas están luchando contra nosotros porque los sanitarios no tenemos culpa de este virus y estamos empleando todas nuestras fuerzas para resolver la situación lo antes posible", expuso.

Asimismo, la sanitaria valenciana, que he trabajado en diversos servicios de atención especializada y primaria como Salud Mental, Geriatría, Traumatología, Ginecología, UCI o Pediatría, indicó que "no se debe hacer caso a celebrities ni cantantes que no tienen ninguna base científica, solo a los técnicos de sanidad". Sobre las medidas tomadas, la enfermera de Montroi aclaró que "nadie hemos vivido una pandemia y ha sido muy difícil hacerle frente, pero durante el estado de alarma lo hemos conseguido. Hemos luchado los 47 millones de españoles todos a una y solo pido que sigamos luchando y sigamos haciendo caso".

En el vídeo destacó que "ya no puedo más, me voy a cuidar", una declaración con la que anunciaba que dejaba las redes sociales a pesar de tener mucha actividad tanto en twitter y en instragram "porque hay comentarios que no puedo tolerar como sanitaria porque después de tanto esfuerzo y tantos meses acumulados de trabajo, se nos puede venir todo abajo otra vez". "Mi idea es hacer pedagogía, educación para la salud para todas las personas pero me ha dicho muchas barbaridades", manifestó sobre su idea en redes sociales.

Finalmente, María Ramírez apuntó que "cuanto antes respetemos las medidas de seguridad, antes contendremos el avance del coronavirus. Si nos cuidamos con el uso de mascarillas y la distancia social reglamentaria, estamos cuidando al resto de la sociedad y hasta los sanitarios". Asimismo, destacó que su deber como personal sanitario es cuidar a los enfermos cuando ingresan en el ambulatorio, "no les preguntaré si se han puesto mascarilla o no".

