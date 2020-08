El alcalde de Llombai se confina en casa con varios familiares tras dar positivo

El alcalde de Llombai, José Forés, es el primer munícipe de la comarca en verse afectado directamente por el coronavirus. Ayer confirmó su contagio tras producirse, según explicó a Levante-EMV, uno anterior en su familia. Permanece confinado desde el jueves junto a sus familiares, que también han contraído la enfermedad.

El consistorio cerró días atrás la piscina municipal al detectarse un caso positivo en la plantilla de socorristas, concretamente en un familiar cercano al alcalde, que ya entonces decidió aislarse y someterse a las pruebas, que han dado positivo. Las instalaciones permanecerán cerradas ya hasta el año que viene al estar todos los empleados confinados en sus hogares. La casa consistorial permanece abierta, ya que en los días previos a su confinamiento el alcalde asegura no haber asistido al ayuntamiento y, por tanto, «no hay motivos».

«Nadie está libre de esta pandemia y ahora nos ha tocado a mi familia y a mí. Llevo meses extremando las precauciones pero el contacto diario con tanta gente por mi cargo puede ser que haya provocado esta situación. Voy a ser responsable, como siempre he pedido y he intentado ser, mi posición pública me obliga a la constante sinceridad con los vecinos y por eso confirmo que he dado positivo por coronavirus y que hay varias personas de mi familia afectadas también. Nadie está fuera de peligro y es por ese motivo que no podemos bajar la guardia», manifestó el alcalde tras dar a conocer públicamente su contagio, aunque no dio más detalles sobre su origen.



«Una razón para luchar juntos»

Forés subrayó que la pandemia «no es un estigma» sino «una razón para luchar juntos y, sobre todo, para demostrar nuestra responsabilidad social». «Ahora me toca realizar la pertinente cuarentena y voy a trabajar duro para que se expanda lo menos posible en nuestro pueblo. Nos tenemos que acostumbrar a que estas situaciones formen parte de nuestro día a día hasta que llegue la esperada vacuna», añadió la máxima autoridad municipal de Llombai.

Asimismo, Forés insistió a sus vecinos, en un mensaje ampliable al resto de la sociedad, en la necesidad de seguir a rajatabla los preceptos dictaminados por las autoridades sanitarias para evitar nuevos contagios y frenar el nuevo avance de la pandemia: «Poneos la mascarilla, guardad la distancia social y lavaros las manos constantemente. Si tenéis síntomas, quedaos en casa. Y si os habéis visto afectados, comunicadlo rápidamente a las instituciones sanitarias», concluyó el alcalde de Llombai.