Ja ha arribat setembre, i a Algemesí setembre significa molt més que la tornada de les vacances, l'inici del curs escolar, el començament de la temporada de la taronja, la sega de l'arròs...a Algemesí, setembre és festa, cultura i tradició. A Algemesí, setembre és la Festa de la Mare de Déu. I enguany, per primera vegada des de la Guerra Civil, no se celebrarà. A Algemesí portem celebrant la nostra festa, pel que sabem dels documents escrits, des de fa prop de tres segles. La primera referència documental a la Muixeranga prové del 1733, dels "Llibres de Comptes de la Vila" (Domingo 2002: 133). Des d'aleshores, la seua aparició en la Festa de la Mare de Déu de la Salut, ja celebrada de manera solemne des del 1724, s'ha mantingut de manera continuada fins a hui en dia, convertida sense cap dubte en la imatge més coneguda de la ciutat, en el reflex de la força d'un poble compromés amb la seua tradició festiva i el seu patrimoni cultural.



Però enguany no podrà ser. La pandèmia de la Covid-19 ens ha canviat la vida en molts aspectes, i una de les seues conseqüències ha sigut l'anul·lació de la nostra Festa Major. Per primera vegada, la major part de les algemesinenques i els algemesinencs viuran un 7 i 8 de setembre sense la Festa de la Mare de Déu de la Salut. No s'escoltaran dolçaines practicant les melodies de la festa, ni hi haurà assajos dels balls al carrer, no es farà la Plega, ni hi haurà Nit del Retorn, amb el repic de les campanes i el concert de la Banda Municipal. No hi ha hagut Novena a la Capella, i tampoc es farà la Dansà, que aplega a centenars de parelles algemesinenques eixa mateixa Nit del Retorn que anticipa la que és la nostra festa més volguda€.definitivament, serà un setembre que els algemesinencs i les algemesinenques recordarem sempre.



Per a la Muixeranga d'Algemesí, el ball més emblemàtic de la nostra festa, i el col·lectiu més nombrós, amb més de 500 membres, la Covid-19 ha suposat la pràctica supressió de totes les nostres activitats. Per la pròpia idiosincràsia del ball, on el contacte físic és molt estret i constant, la Muixeranga no es pot dur a terme sense posar en perill la seguretat sanitària dels seus membres. Val a dir que el risc de contagi és, probablement, el més alt d'entre els balls de la processó. Així que fins que no desaparega la pandèmia no podrem fer muixerangues. I la sensació per a totes les muixerangueres i muixeranguers és molt estranya. A hores d'ara ja portaríem més d'una setmana d'assajos, i estaríem nerviosos, i sobretot, emocionats pels intensos dies que ens esperaven. Enguany no podrà ser, no alçarem muixerangues, i és molt difícil llevar-se eixa sensació d'incredulitat....que serà total la nit de la Processó de les Promeses, i ens acompanyarà al llarg del dia 8 de setembre.



Però una cosa tenim clara. Tot açò passarà. I quan passe, els muixeranguers i les muixerangueres d'Algemesí tornarem a fer el que hem fet ací tota la vida, i abans, els nostres avantpassats durant prop de 300 anys. Tornarem a fer muixerangues, a mantenir la nostra cultura i les nostres tradicions, a fer vibrar la gent amb les nostres figures i torres. Tornarem amb més energia i més il·lusió que mai. Tornarem a escoltar la dolçaina i el tabal. Tornarem a estar emocionats quan comence el Ball a les 10 de la nit del dia 7. Perquè és el que ens agrada fer, el que ens han ensenyat, i el que ha fet que Algemesí siga l'únic poble valencià que ha mantingut la muixeranga de manera ininterrompuda al llarg de segles. Perquè som el bressol de la Muixeranga i Patrimoni de la Humanitat. Perquè, en definitiva, som muixerangueres i muixeranguers. Tornarem.