El traslado a diciembre de una procesión al suspenderse la Festa también se aleja

La procesión en honor a la Mare de Déu de la Salut de Algemesí no recorrerá hoy las calles. Y, salvo sorpresa, tampoco lo hará en diciembre. El Patronat de la Festa planteó en verano la posibilidad de realizar una celebración a pequeña escala en diciembre, como ya ocurriera con la conmemoración de la declaración de Patrimonio Inmaterial por la Unesco. Ahora mismo, esta opción se ve como una quimera lejana.

«Aquí en Algemesí los ánimos siempre están a punto para encender un cirio y salir a la calle, pero lo cierto es que la cosa pinta bastante mal», admitió el presidente del Patronat de la Festa, José Ricardo Esteve. El organismo, de manera consensuada con las «collas» de los bailes tradicionales y el ayuntamiento, declaró la suspensión de las procesiones y otros actos multitudinarios vinculados a la Mare de Déu de la Salut a finales de junio.

Por aquel entonces, se estableció el puente de la Inmaculada Concepción, en diciembre, como una posible fecha para sacar a la calle una procesión menos multitudinaria que la habitual. «Para los devotos de la Mare de Déu, el día 8 de diciembre tenemos la Novena de la Inmaculada, que también es una celebración especial», concretó Esteve. Ya en el pasado se hizo algo similar. Hace casi cuatro años, las danzas salieron a la calle desde el Museu de la Festa y, a través de la calle Muntanya, se adentraron en la Plaça Major con motivo del quinto aniversario de la declaración patrimonial de la Unesco.

Eso es lo que se intentaría emular. Pero no va a ser fácil. En noviembre se realizará una reunión en la que participarán los representantes del Patronat, los bailes y el consistorio para programar dicha procesión alternativa o descartarla. A día de hoy, la segunda opción es la que gana más enteros. «Ese será el momento en el que tomemos la decisión porque ahora mismo es imposible saber cómo estaremos a finales de año. Pero si la situación sanitaria es como la actual, desde luego, no se podrá realizar», explicó Esteve, que prosiguió: «Esta pandemia nos ha matado. Somos una fiesta viva y este año estamos todos decaídos, con actos con un aforo muy limitado. Para nosotros sería una ilusión enorme poder hacer cualquier cosa, por pequeña que fuera, en diciembre».

Muixeranga

Por su parte, la Muixeranga d'Algemesí trasladó ayer un mensaje de esperanza que se puede resumir en una palabra: «Tornarem» («Volveremos»). El colectivo con más socios dentro de la Fiesta representa, a su vez, a uno de los bailes más emblemáticos. No bstante, reconoció su incompatibilidad con la situación sanitaria: «Nos hemos visto obligados a suspender nuestras actividades, hasta que no desaparezca la pandemia no podremos hacer muixerangues. Cuando este pase, volveremos a hacer lo que hemos hecho toda la vida».