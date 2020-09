Mompó designa a Saá coordinador en la Ribera Alta tras liderar 2 años la gestora

No es de extrañar que Mompó mantenga su confianza en Saá. Ambos integraron la gestora del PP junto al edil alcireño José Andrés Hernández, el concejal de Carcaixent Salvador Ferrer y la exalcaldesa de Montserrat Laura Sanjuán. El congreso popular de julio dictaminó que la figura de presidente dejaría paso a la de coordinador. La nomenclatura es distinta pero su cometido es el mismo. No obstante, ahora se designa desde arriba y no en un congreso, como hasta ahora.

Saá se mostró, ayer, contento y agradecido por la decisión tomada por el que fuera su compañero en la gestora y que ahora mismo es su líder a nivel provincial. El alcalde de Gavarda y el exconcejal de Algemesí han compartido muchas horas de trabajo, por lo que Mompó sabía muy bien a quien designaba. Además, el hecho de dar un paso adelante en beneficio del partido pese a que la coyuntura no era la más favorable siempre suma puntos.

«Han sido dos años muy duros en los que se tenían que calmar las aguas. Existían divisiones internas y éramos capaces de remar todos en la misma dirección», manifestó Saá, que continuó: «Desde aquel momento, hemos trabajado mucho y muy bien para alcanzar consensos y lograr la cohesión. Siempre van a haber voces discordantes, pero lo importante es llegar a acuerdos para que continuemos hacia adelante».

Las cartas con las que el PP tiene que jugar no son las mejores. A nadie se les escapa que pasa por uno de sus peores momentos, sin apenas poder en los ayuntamientos. Pero esta cuestión será un reto más que un obstáculo. «Ahora mismo somos realistas. El votante conservador puede elegir entre el PP, Ciudadanos y Vox, cuando antes no era así. Así que toca ilusionar de nuevo al electorado y demostrarle que nosotros estamos capacitados para gestionar y solucionar problemas, nuestra experiencia de gobierno lo avala», concluyó Saá.

Recién llegada

Requeni representa el perfil contrario a Saá. La edil suecana entró en el proyecto del PP hace año y medio como parte de la renovación del partido. Lo hizo como número dos pese a que carecía de una gran experiencia política. Pero este tiempo le ha valido para destaparse como un valor en alza y ahora coordinará a los populares de la Ribera Baixa para «intentar recuperar las máximas alcaldías e instituciones posibles».

Pese a que fue la segunda en la lista del PP, declinó la entrada en el gobierno propuesta por Dimas Vázquez a todos los partidos. Dejó el área de Urbanismo al siguiente de la candidatura, Fernando Franco. «Consideré que podía realizar mejor la función porque está relacionada con su mundo laboral», explicó.