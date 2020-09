Los alcaldes piden la regeneración urgente del litoral de Sueca

El problema no se puede alargar más. Los alcaldes de Sueca, Dimas Vázquez, El Perelló, Juan Botella, y Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, reglamaron ayer al Gobierno que «actúe de manera inmediata» para solucionar el problema de pérdida de arena y erosión de sus playas. Hace unos meses consiguieron, tras la negativa inicial de Demarcación de Costas, que el ministerio, propietario del paseo marítimo, se hiciera cargo de su reconstrucción, tras los graves desperfectos ocasionados por el temporal Gloria. Ayer, los alcaldes insistieron en que, una vez se concluyan las obras del paseo este otoño, el siguiente paso es la regeneración de las playas, «las cuales se están viendo, año tras año, gravemente afectadas por las obras de ampliación del Puerto de Valencia», subrayaron. «Costas ya nos propuso una aportación de un millón de metros cúbicos de arena para solucionar, de la forma más factible, el tema de las regeneración de las playas. Los técnicos consideraron que esa acción nos devolvería a las playas que teníamos en la década de los 70; pero también nos comentaron que no podría realizarse antes de dos años. Sin embargo, la situación no puede esperar más», indicó Vázquez. El alcalde de Sueca insistió en que los aportes de arena deben iniciarse cuanto antes. Según Botella, se deberían contemplar otras medidas, «como la construcción de arrecifes artificiales que no dañarían al medio marino y que supondrían una solución definitiva». «No podemos esperar más, porque el agua está llegando ya al muro del paseo y dentro de poco empezará a entrar en los pueblos», añadió. Por su parte, Sanjaime denunció que «no se están cumpliendo las medidas correctoras tras las ampliaciones del Puerto de Valencia y, además, está previsto que se realice una nueva próximamente. La zona más al sur, está demostrado científicamente, se quedará cada vez con menos playa tras estas actuaciones y, por ello, se debe poner solución ya».