Quasi mig segle de cronista a Torís

ALFREDO HUESO

El passat 7 de setembre, a l´edat de 92 anys, ens deixà Alfredo Hueso Iranzo, cronista de Torís. El nostre company era un dels cronistes més veterans i una persona molt apreciada pels qui el tractarem per la seua bonhomia i el seu caràcter afectiu i cordial. Alfredo va ser funcionari de l´Ajuntament i secretari del Jutjat de la seua localitat natal durant vint-i-cinc anys. Sentia Torís fins a l´extrem. Va publicar innumerables treballs sobre la història, les tradicions i els costums de la localitat riberenca. Començà les seues col·laboracions literàries al setmanari local Granitos que va fundar el sacerdot i historiador Andreu Monzó Nogués sent vicari de l´església parroquial. En la dècada dels sixanta del segle passat començà a exercir com a corresponsal de premsa als diaris valencians. Les seues cròniques al periòdic Levante les signava amb el pseudònim de Baldomero Hueso. L´any 1971 va ser nomenat per la Corporació Municipal cronista oficial de la vila. Alfredo posseïa una biblioteca i un arxiu gràfic de temàtica local de gran interés al qual acodien, per a consultar, els jóvens estudiosos locals, i quan li ho permetien les seues ocupacions participava en les assemblees dels cronistes donant a la llum treballs on es feien presents personatges i efemèrides de la vida local. Autor de vora dos-cents estudis sobre el seu poble publicats en diferents revistes, programes de festes, diaris, etc, deixa inèdits uns interessants "Apuntes históricos de Turís" i la història dels carrers de la localitat. Alfredo, molt estimat pels seus conveïns, era senzill i entrañable i presumía de ser el soci número 1 del CD Torís. L´any 1989 va ser distingit amb la màxima recompensa de la Junta Central Fallera. Recorde una visita al seu poble que realitzarem fa molts anys el cronista adjunt d´Alzira, Alfonso Rovira, i qui subscriu estes línies. Alfredo ens va mostrar els llocs d´interés de Torís, especialment el temple parroquial i la Cooperativa Vitivinícola. En les seues explicacions i comentaris es notava l´estima que sentia per tot el que es relacionava amb Torís. En contar-nos-ho s´emocionava. Descanse en pau l´amic i company.