Algemesí registra 41 mujeres víctimas de malos tratos

La Policía Local de Algemesí ha practicado 47 detenciones relacionadas con casos de violencia de género desde febrero de 2018. Durante el pasado ejercicio se registraron 18 detenciones, otras 18 en 2019 y un total de 13 en los primeros nueve meses de 2020. Los casos de maltrato directo ascienden a 27, mientras que 20 responden a incumplimientos de órdenes de protección. Durante el periodo de confinamiento, entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 2020, se practicaron 5 detenciones. Los datos se desprenden de la primera memoria de actuaciones del equipo VioGén, formado por un inspector y dos agentes femeninas de la Policía Local de Algemesí, que fue constituido en febrero de 2018 con la adhesión al Sistema de Seguimiento de Violencia de Género del Ministerio del Interior. El sistema VioGén tiene como objetivo sumar los esfuerzos de todas las instituciones con competencias para integrar toda la información de interés, hacer predicciones de posibles riesgos, acompañar y proteger a las víctimas, y desarrollar labores preventivas de aviso y de alarma cuando se detecten incidencias que puedan poner en peligro la integridad de alguna mujer. La memoria presentada ante la Junta de Seguridad, reunida bajo la presidencia de la alcaldesa, Marta Trenzano, y con presencia de mandos de la Policía Nacional de la Comisaría de Alzira, explica que el equipo VioGén ha controlado a ocho mujeres desde su constitución. En estos momentos considera seis casos activos, dos de riesgo medio, dos de riesgo bajo y otros dos en los que no se ha apreciado riesgo desde que son controlados. El equipo ha mantenido 50 entrevistas personales y 42 conversaciones telefónicas con esas posibles víctimas sujetas a seguimiento. Algemesí tiene registradas 41 mujeres víctimas de violencia de género. Ninguna de ellas es considerada de riesgo extremo, cinco están registradas como casos de riesgo medio, 18 de nivel bajo y otras 18 de riesgo no apreciado. Un total de 31 víctimas son de nacionalidad española y nueve de otros países. Entre los agresores, 30 son de nacionalidad española y 11 no son nacionales. Existen agresores con más de una víctima y víctimas con más de un agresor. Entre las mujeres protegidas se cuenta una menor de edad. El equipo VioGén de la Policía Local ha desarrollado 103 acciones de asesoramiento o acompañamiento de víctimas o agresores a domicilios y otros organismos desde febrero de 2018. La memoria destaca la colaboración con la Unidad de Familia y Mujer de Comisaría de Alzira, con la Seguridad Social, juzgados y tribunales, entre otros.