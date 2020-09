Los alumnos del IES de Alberic vuelven a clase tras un día confinados

Solo un día de aislamiento preventivo. El alumnado del instituto Consuelo Aranda de Alberic volverá hoy a clase por orden de Salut Pública tras decretar el consistorio, ante la falta de directrices sanitarias directas, que debían confinarse todos los menores que habían estado en contacto con tres estudiantes que habían dado positivo por Covid-19. Según detallaron ayer a Levante-EMV fuentes de la directiva del instituto, el centro tuvo conocimiento el viernes por la tarde de que tres alumnos se habían contagiado por coronavirus. Uno de ellos no había regresado, todavía, a las aulas tras las vacaciones. Los otros dos, uno de Primero de Bachillerato y otro de Segundo de ESO, sí lo habían hecho. A lo largo del fin de semana, el consistorio y el instituto demandaron órdenes a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pero no recibieron respuesta alguna. La impaciencia y preocupación de los padres se trasladó, precisamente, al ayuntamiento y al centro, aunque ambos dependan de las autoridades sanitarias debido a la pandemia. El alcalde de la localidad, Toño Carratalá, hizo caso al refranero y priorizó la prevención para garantizar la salud del alumnado. Mediante una Resolución de Alcaldía, se decretó el primer cierre de aulas de la comarca por presencia directa de coronavirus en dos clases. Asimismo, instó a alumnos y docentes que hubiesen estado en contacto con los jóvenes confirmados como positivos a guardar el correspondiente aislamiento domiciliario. «Ni alumnado, ni profesorado, ni personal técnico debe acudir al centro con síntomas, esto es, con fiebre o tos», destacó el munícipe. Ayer, finalmente, las autoridades sanitarias instaron al centro a reabrir las aulas. «Se considera que en clase, donde los alumnos llevan mascarilla y siguen las normas de seguridad, no ha habido un contacto estrecho. Fuera de aquí, ya no podemos controlar nada. Tener positivos en el instituto nunca es bueno y ser cautos fue la mejor opción, pero académicamente es importante que los estudiantes prosigan su enseñanza», indicó la dirección del instituto.