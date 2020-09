La Murta registra el tercer rescate con helicóptero de senderistas durante el verano

La Murta y la Serra de les Agulles no son los Pirineos, pero cualquier salida a la montaña hay que prepararla con todas las precauciones y, aún así, siempre hay margen para las sorpresas en formas de accidentes o caídas. Los servicios de emergencias participaron el domingo en un doble rescate por aire de siete senderistas, dos de ellos lesionados, que se habían quedado atrapados en diferentes puntos de la sierra. En un caso, cuando un grupo de cinco jóvenes de Algemesí que había accedido por la Casella, trataba siguiendo la cresta de alcanzar el Pas del Pobre para regresar al punto de partida. Uno se accidentó mientas los otros cuatro se encontraban sin agua, deshidratados y agotados. En el otro caso, el helicóptero rescató a una mujer que se había sufrido una fractura cuando caminaba con una amiga por el barranco de la Murta, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. Se trata de la tercera vez en lo que va de verano que un helicóptero se desplaza a las montañas de Alzira en auxilio de senderistas extraviados o lesionados. El Consorcio de Bomberos computa un primer servicio del Grup Especial de Rescate en Altura (GERA) a las puertas del verano, cuando rescató a dos personas desorientadas y agotadas en el Barranco de la Murta a principios de junio. Fuentes de del Centro de Emergencias contabilizan otro rescate ya en julio mientras que los medios aéreos se volvieron a movilizar el 28 de agosto para auxiliar una persona desorientada y agotada en el mismo barranco de la Murta. El despliegue realizado el domingo llamó la atención por el ir y venir de helicópteros. «Una cosa es seguir las sendas y caminos marcados y otra hacer cosas que no tocan o no estar preparados para hacerlas», comentó ayer el alcalde de Alzira, Diego Gómez, mientras señalaba que antes de una excursión «tienes que saber a qué te enfrentas» y acudir bien pertrechado de agua y un botiquín mínimo para casos de accidente. También la Policía Local de Alzira recordó la necesidad de llevar suficiente agua. «La gente suele llevar comida, pero pocos líquidos y las termperaturas aún son elevadas», comentaron, mientras incidían en que al planificar una salida hay que recabar información para saber qué te vas a encontrar.