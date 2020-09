Dos toros bravos vagan más de 24 horas por Alfarp tras escaparse de un corral

Dos toros bravos de una ganadería de Alfarp vagan sin control por el término municipal tras fugarse ayer de los corrales junto a una tercera res que pudo ser localizada y recuperada por los pastores. El Ayuntamiento de Alfarp ha emitido un bando a mediodía en el que alerta a la población de la presencia de dos animales sueltos por la zona del Camí de Alginet y el Camí Sueca y señala que se está haciendo todo lo posible para captuarlos.

El alcalde de Alfarp, Santi Cervera, ha alertado de que no es la primera vez que se produce un incidente de estas características que altera la tranquilidad en el pueblo y que se ha alertado a la población para evitar que cualquier agricultor o persona que salga a caminar o con la bici pueda llevarse un susto. «No sé como se ha escapado, no es normal, no se pueden escapar así como así, o las vallas no son las que toca o las medidas de seguridad no son las adcuadas, o falta mantenimiento», ha expresado el alcalde molesto con esta situación.