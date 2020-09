Aíslan aulas de Alzira, Almussafes y Alfarp y detectan un caso en Catadau

Los contagios por coronavirus llegan a las aulas, aunque por ahora se deben a causas externas al propio funcionamiento de los centros educativos. No obstante, lse han aislado varias clases en Alzira, Almussafes y Alfarp. También se ha detectado un positivo en el colegio de Catadau, aunque no ha afectado al resto del alumnado. En Alzira, se han detectado dos casos positivos en el colegio Tirant Lo Blanc, lo que ha obligado a aislar a una cuarentena de alumnos y a cuatro docentes. El colegio Sant Jaume Apòstol de Alfarp detectó un caso positivo en un grupo de Primero de Primaria que se ha traducido en el aislamiento completo del alumnado de dicha clase. Algo similar a lo ocurrido en uno de los centros educativos de Almussafes. Donde no ha habido aislamiento es en Catadau. Una alumna del colegio Miguel de Cervantes ha dado positivo que se considera un caso aislado y no un brote, por lo que la totalidad del centro ha mantenido su actividad habitual. «Va a ser normal que surjan contagios en todos los ámbitos de la vida, también en el educativo. Por eso tenemos que actuar siempre con la máxima precaución y siguiendo las normas sanitarias para reducir el riesgo al máximo», insistió el alcalde de la localidad, Hèctor Roig.