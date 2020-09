Sueca retira la placa inaugural que contenía el nombre del alcalde

El gobierno de Sueca retiró finalmente ayer la placa instalada el pasado 3 de diciembre en la inauguración de la nueva Residencia, Centro de Día y Centro Ocupacional tras la queja elevada por el grupo de Compromís al Síndic de Greuges ya que en la inscripción aparecía el nombre del alcalde, Dimas Vázquez. «Hoy hemos cumplido el deseo prioritario de Compromís-Sueca de retirar la placa que se descubrió el día de la inauguración de la nueva residencia para personas con diversidad funcional. Quiero dejar claro que, en este tipo de actos, y a modo informativo, siempre ha aparecido el nombre del alcalde actual. En ningún caso, y en primera persona, he buscado protagonismo ninguno ni perpetuarme en el tiempo; simplemente seguíamos el protocolo habitual en este tipo de inauguraciones, sin ninguna pretensión personal de ego alguno», defendió ayer Vázquez, que aseguró que «en el ayuntamiento todos desconocíamos que existía una normativa reciente en la que se veta el que aparezca el nombre de cualquier político». El alcalde calificó de extraño «que la principal preocupación de un partido político de esta ciudad, como es Compromís, sea que mi nombre no aparezca en una placa. Esperemos que su gestión durante esta legislatura se base en aportar más ideas constructivas y no en cosas tan banales», apuntó. Para el alcalde de Sueca, lo más importante es que las cosas se gestionen y se inauguren para que la ciudadanía pueda beneficiarse. «En todas las legislaturas, y siempre ha sido así, se han iniciado proyectos que, después, han sido finalizados e inaugurados por otros. En este caso, la semilla de esta iniciativa empezó a gestarse hace varias décadas y querría agradecer, como ya hice el día de la inauguración, el trabajo de todas las personas que han gestionado el ayuntamiento desde entonces y han contribuido a que esta residencia fuera una realidad».