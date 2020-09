Altra forma de governar a Sueca?

El dia que es posaren d´acord els grups que formen l´actual govern de Sueca (PSOE-Ciudadanos-PP), ho feren, evidentment, donant diverses excuses amb les quals justificar eixe pacte: que Compromís ho havia fet molt malament; que els programes electorals dels tres eren molt pareguts; que n´hi havia altra forma de governar, entre d´altres. La primera crec que es desmunta a soles, la prova està en el resultat que Compromís va traure en les eleccions: el poble de Sueca ens va donar el seu suport majoritari, ja que repetirem amb huit regidors i traguérem millor percentatge de vots. La segona em preocupa. Potser els programes portaren coses paregudes, ja que tots pensem en el bé del poble, i fem propostes per a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. Però no es el mateix fer una política d´esquerres que una política de dretes. Exemple de política d´esquerres és defensar la natura i les nostres terres del canvi climàtic i l´escalfament global, defensar que els nostres conciutadans segueixen gaudint de les nostres platges. Política de dretes és primar els interessos dels grans capitals en l´ampliació del port de València i votar en una moció a favor dels interessos d´aquests en l´ampliació del port, amb tot el que implica per a les nostres platges. Els rius ja no fan les aportacions d´arena que feien pels embassaments, el port trenca el pas dels corrents naturals per davant de la nostra costa. Resultat, adéu platja. I he dit que em preocupa perquè en teoria n´hi ha un partit dels que governa que és d´esquerres, però que depén de la dreta per mantenir el poder. La tercera excusa era altra forma de governar. Conforme passa el temps els done més la raó: n´hi ha altra forma de governar. La de veure com familiars i coneguts entren a treballar en empreses relacionades amb l´Ajuntament, per exemple, en la neteja d´oficines, al·legant que volen una persona de confiança per netejar els despatxos (!), a més amb jornada completa, quan hi ha treballadora que no té jornada completa ja fa anys i està cobrint les hores en diferents edificis. O altres familiars de regidors que ara treballen en la neteja de carrers en l´empresa que porta la contracta de fem i neteja viària. O fer il·legalitats i malgrat que el Síndic de Greuges els diga que han de rectificar. Tenien tota la raó del món: existeix altra forma de governar.