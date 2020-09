Ineficacia en las obras de Alzira

Y a son más de 5 años con el bipartito (antes tripartito) al frente del gobierno de Alzira. Durante este tiempo ha quedado patente la ineficacia, o el poco acierto del equipo de gobierno en la ejecución de obras de cierta entidad, fruto del desconocimiento, la improvisación o, simplemente, por buscar el oportunismo político con el resultado final de perjuicios para todos los ciudadanos. Comenzamos con la repavimentación (que no peatonalización) de la calle Pérez Galdós. En junio de 2017 se inician las obras y finalizan aproximadamente en julio del mismo año. Tres años más tarde es necesario cortar la calle para trabajos de reparación: se producen asientos del adoquinado, problemas de piezas sueltas, etc. Con un simple paseo por la calle se podría apreciar que con esto no ha terminado todo. La probabilidad de que aparezcan más zonas con problemas es alta viendo algunas partes del vial que no se han reparado. Cabría preguntarse si es producto de una mala ejecución de las obras, o simplemente un diseño de calzada no adecuado para el tráfico que pasa a diario. Desde el gobierno municipal nos dicen que no hay ningún problema y que la empresa que ejecutó las obras hace tres años se hace cargo de todo. ¿Es creíble esta justificación? ¿Se encontraban las obras dentro del plazo de garantía que es de un año? Tiempo al tiempo. Por otro lado tenemos que hablar del Canal de Les Basses. El PP nunca se ha negado a apoyar la ejecución de infraestructuras hidráulicas que sean beneficiosas para la ciudad. Lo que se pone en cuestión es la forma de ejecutarlas. Desde un primer momento creímos necesario la prioridad de actuar sobre el primer tramo del barranco de la Casella. Planteamos la necesidad de facilitar la evacuación del agua desde la zona de la Avenida de La Ribera hasta la conexión con el río Barxeta: si no se consigue la fluidez necesaria en este primer tramo difícilmente se podrá evacuar el agua que llega al canal procedente de los barrancos. Ahora el equipo de gobierno reconoce que se puede dar esta situación (ya lo advertimos hace un año) cuando el caudal del barranco de la Casella es elevado. Para solucionarlo se propone la construcción de un «Estanque de tormentas». Nos parece otra solución rápida e improvisada que difícilmente resolverá el problema de inundaciones en la zona baja de la ciudad. Por último nos gustaría hacer referencia al carril bici que se está ejecutando entre la ciudad y la ubicación de la empresa Amcor. Se va a realizar una inversión superior a los 400.000 euros, entre obras y expropiaciones de terrenos. ¿Se puede considerar prioritaria esta infraestructura para dar servicio de carril bici a dos empresas de Alzira? ¿No parece una inversión excesiva? ¿No existen otras prioridades más importantes en la ciudad? Tenemos viales en pésimas condiciones, infraestructuras hidráulicas pendientes de ejecutar, un retén de la policía que no sabemos cuándo se va a terminar, y así un largo etc. Esperemos que este carril bici no acabe como el de la Avenida de la Ribera con una señal de «prohibido bicicletas». Con todo esto queremos insistir: señores del bipartito. Más seriedad, mayor planificación, menos improvisación y menos oportunismo.