Toros a la fuga en Alfarp

Diario de la pandemia. El periódico da cuenta del decreto del alcalde de Alberic que posibilitó el «cierre transitorio» de las aulas del centro educativo Consuelo Aranda, donde se detectaron casos positivos de covid-19. Siguiendo el protocolo fijado tanto los alumnos como el profesorado que tuvieron contacto estrecho con los infectados permanecieron en aislamiento domiciliario. Sucesos. El sábado, mientras revisaba el techo de una nave industrial en un polígono en las cercanías de la antigua Avidesa fallecía un conocido empresario de Alzira de 65 años. Y el domingo por la tarde efectivos del Consorcio Provincial de bomberos iniciaron el salvamento en dos puntos diferentes del término de Alzira. En la Ruta de les Agulles se rescató a cinco personas, una de ellas herida y trasladada a un centro hospitalario. Paralelamente, en la zona del Pas de Pobre se rescató también a una mujer accidentada. Diario de la pandemia. El coronavirus entra en la residencia de discapacitados Carmen Picó de Alzira, centro dependiente del Institut Valencià d´Acció Social, que cuenta con una plantilla próxima a las 70 personas. Se confirman 26 casos positivos, de los que 18 son residentes y ocho de trabajadores. Y mientras los alumnos del IES de Alberic volvían a las aulas tras estar un día confinados. En l´Ènova cerca de 150 vecinos se sometían a las pruebas PCR que también comenzaron a realizarse en Sant Joanet. La Conselleria de Sanitat detectaba un brote de seis contagios en Albalat. Y al hilo de cuanto ocurre señalar que el Ayuntamiento de Carlet ofrece, a través del Pla Municipal de Suport a l´Emprenedor, ayudas de 2.000 euros para la apertura de nuevos negocios. La estafa de Algemesí. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alzirra solicitaba a ING el embargo de la cuenta bancaria con la que un grupo de ciberestafadores se apropió de algo más de 135.000 euros del ayuntamiento. Se reclama a la entidad bancaria para tratar de identificar a los delincuentes y retendrá el dinero que pueda bloquear hasta que se resuelva el caso. El consistorio algemesinense no es el primero ni el único que ha caído en la red urdida por los estafadores. El antecedente más grave, por su magnitud, es el de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València. Diario de la pandemia. El ritmo de contagios se estabilizaba en la comarca. Alzira, Algemesí y Carlet concentraban casi la mitad de los test PCR positivos registrados en la Ribera en las dos últimas semanas. En las últimas semanas crecía, no obstante, el numero de ingresos en el hospital comarcal. Humedales artificiales. El diario da cuenta de la noticia de la aprobación por parte de la Comisión Europea de un proyecto para mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el empleo conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados de potabilizadora. Se filtrarán aguas depuradas para mejorar la calidad del Magro. El programa de financiación Life Renaturwat prevé un primer humedal que eliminará nutrientes y compuestos orgánicos y dos pequeñas lagunas para mejorar la biodiversidad. La Gran Vía de Guadassuar. Una de los espacios más populares y queridos de Guadassuar es, sin duda, su Gran Vía. El ayuntamiento, en su afán por mejorarla, ha convocado una votación popular para elegir el nuevo diseño de la avenida. Las raíces de los pinos plantados hace medio siglo han destrozado los adoquines y el asfalto. Reses bravas de paseo. Tres toros se escapan de una ganadería de Alfarp. Los pastores logran recuperar una de las reses en pocas horas, las otras dos vagarán más de tres días por los campos. No es la primera que sucede y el ayuntamiento ordena la clausura de las instalaciones al detectar que tiene la licencia caducada. En clave comarcal. El diario más ribereño que nunca. Lo delataba la portada. Las seis noticias que incluye se refieren, todas, a nuestros pueblos. Levante-EMV es un periódico cercano, de proximidad. Y lo demuestra. A menudo pienso en el gran esfuerzo que realizan los redactores de la edición comarcal para sacar adelante esas páginas con las que tanto nos identificamos. ¡Y más en momentos como los que vivimos!. Nuestro reconocimiento para la empresa. Diario de la pandemia. Carlet blinda los centros de mayores al registrar cien contagios en la ciudad. La Conselleria de Sanitat cierra por un período de diez días el complejo del IVASS y prohíbe las visitas y las salidas de los residentes de los dos geriátricos. La agenda cultural y deportiva de Almussafes se suspendía al detectarse en la localidad un brote con 15 casos. En Alzira dos positivos en un colegio ponían en cuarentena a 40 niños y 4 profesores. Añorado Leonardo. El Ayuntamiento de Algemesí suspende las licencias de obras en una veintena de edificios que cuentan en sus portales de acceso con obras artísticas del recordado escultor. Se trata de proteger las obras de Leonardo Borrás que se ubican en fincas privadas y de salvaguardar un patrimonio que pertenece a todos. El consistorio se ofrece a extraer y conservar los relieves si alguna comunidad de propietarios decide retirar el que posee. Diario de la pandemia. Ayuntamiento de Carlet, muy preocupado por la situación (la cifra de contagios no deja de crecer en la ciudad desde el día 7) lanza un plan de choque para evitar riesgos durante la campaña del caqui. Se cierran espacios públicos y se limitan las reuniones sociales. Y al hilo de la situación Almussafes clausura todos sus parques, se decreta el cierre del servicio de Gestión Tributaria en l´Alcúdia y se cierra un aula de primaria del colegio Heretats. La JLF de Alzira descartaba llevar a cabo ningún acto conjunto de las comisiones hasta febrero y se aplazaba el congreso docente que lleva el nombre de Josep Lluís Bausset en l´Alcúdia. Alivio para el caqui en Llombai. La sustitución de caudales del Magro por los del Canal Júcar-Turia evita los problemas de salinidad que causaban grandes mermas en las cosechas de caqui. Con preocupación en Alzira. El diario da cuenta de un episodio de acoso de un grupo de alrededor de treinta jóvenes a otro adolescente en plena calle de Alzira. Un hecho para reflexionar.