El Ral·li de Carcaixent se adapta a la pandemia con un formato virtual

Los organizadores del Ral·li Humorístic de Carcaixent no renuncian a mantener la prueba, que este año alcanza su 54 edición, aunque la adaptarán a las exigencias sanitarias de forma que este año el rally de Carcaixent será no presencial y las pruebas que tendrán que afrontar los competidores se han diseñado para que se pueda participar virtualmente desde casa. De hecho, a partir de hoy empezarán a conocerse estos retos. «Como organizadores no podemos realizar ninguna actividad que suponga un riesgo y hay que evitar aglomeraciones de gente», resume la organización para explicar el cambio de formato. Con todo, el Ral·li mantendrá el calendario del primer fin de semana de octubre, aunque solo durará un día. Se establece un máximo de diez participantes por vehículo y la organización recuerda que, en el caso de que los participantes con un mismo coche se reúnan para hacer las pruebas, deberán utilizar mascarilla y aconseja que se mantengan las relaciones más habituales. «En aquellas pruebas con contenido o medios audiovisuales será obligatorio el uso de la mascarilla y respetar la distancia de seguridad si implica a más de una persona. No se dará por válida esa prueba si no se cumple esta medida», recuerda la organización, que ha abierto ya la inscripción, de momento, sin una fecha de cierre para favorecer la concurrencia.