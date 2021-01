El Ayuntamiento de Guadassuar lamentó ayer los actos vandálicos registrados durante la madrugada del primer día del año y la víspera de Reyes, que han provocado daños superiores a los dos mil euros al prenderle fuego a contenedores de basura. Y parece evidente que las personas que provocaron el fuego también cometieron la ilegalidad de saltarse el toque de queda.

El primer episodio de gamberrismo tuvo lugar en la calle Maestro Giner, al lado del Hogar del Jubilado. Los contenedores verdes quedaron calcinados por completo y el amarillo quedó inservible. Lau autoridades locales han lamentado esa «extraña manera de divertirse», que también puso en peligro al vecindario y las instalaciones del Llar dels Jubilats y del colegio Balmes.

El ayuntamiento ha solicitado que cesen esos actos incívicos. Las advertencias de sanciones, que superan los 600 euros, no resultan suficientes. El consistorio insta a no tolerar esos comportamientos y a denunciar a los culpables si aparecen testigos. «Parece que la pandemia no sensibiliza nadie, hace falta mucha educación en el respeto hacia el mobiliario urbano que, al final, paga todo el pueblo», reprocha.