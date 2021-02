La familia de una mujer fallecida en el hospital de Alzira tras contraer la Covid ha denunciado la desaparición de las pertenencias de la víctima, que dan por perdidas o robadas. Según explicó una allegada a Levante-EMV, en el centro asistencial no les han sabido dar una respuesta sobre lo ocurrido.

La mujer, de avanzada edad, ingresó en el hospital tras contraer la enfermedad. Allí permaneció algo más de dos semanas, «entre diecisiete u diecinueve días», rememoraba la familiar. Lamentablemente, la Covid le generó complicaciones en su estado de salud, llegó a entrar en la Unidad de Cuidados Intensivos y, finalmente, perdió la vida.

Sus descendientes acudieron al centro alzireño, al día siguiente de la defunción, para recuperar los enseres de la difunta. Para su sorpresa, allí nadie sabía nada. «Cuando pedimos sus pertenencias nos dijeron que no las tenían. Increíble», argumentó la familiar de la víctima. Según detalló, la mujer todavía conservaba, durante su prolongada estancia en el hospital, diversas pertenencias: «Había algo de ropa, un teléfono móvil, dos alianzas, una cadena, los pendientes, un neceser, algo de ropa y también tenía una dentadura postiza». De esa larga lista, no han podido recuperar nada. Ya sea fruto de una sustracción o de que se haya extraviado, no han aparecido.

Recorrido por varias plantas

Y no es porque no las buscaron concienzudamente. No contentos con la primera negativa, acudieron de nuevo al Hospital de la Ribera, ya dos días después del óbito, para que alguien les facilitase una explicación sobre lo ocurrido. «Nos recorrimos las distintas plantas en la que sabemos que estuvo para ver si, durante algún traslado, se quedaron en otra habitación. Pero tampoco tuvimos suerte. Entendemos que el personal está saturado, somos conscientes de su problema, pero creemos que eso no es excusa para que, de repente, desaparezcan todas las pertenencias de una persona que ha fallecido, que deberían estar identificadas. Además, nos consta que es algo que ya ha pasado en otra ocasión, que no somos los únicos a los que les ha pasado. Esto no debería quedarse así, alguien tiene que saber qué ha pasado», manifestó la familiar de la víctima, que varios días después todavía no ha recibido una respuesta que le satisfaga. «Solo nos han dicho que allí no está», concluyó.

Denuncia en la Guardia Civil y queja en el registro

La familia de la mujer fallecida ha recurrido por dos vías para esclarecer los hechos. Por una parte, han presentado una denuncia ante la Guardia Civil. Paralelamente, han elaborado una queja formal a través del registro oficial del Hospital de la Ribera, aunque en esta última opción guardan pocas esperanzas tras la experiencia de los últimos días. «Seguramente, nos contestarán un mes más tarde y no nos dirán nada nuevo», lamentan sus seres queridos.