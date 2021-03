El examen de la Pascua llega con los niveles más bajos de contagios

El escenario se repite, está por ver si ocurrirá lo mismo con la interpretación. Un puente a las puertas de un periodo festivo. Ese fue el inicio de la tercera ola de contagios de Covid-19 y no es de extrañar que se prevea una cuarta en cuestión de semanas ya que las condiciones son similares. No obstante, en esta ocasión el punto de partida es más esperanzador ya que los datos reflejan que la comarca se encuentra en tasas tan bajas que recuerdan a las que marcaron la desescalada del confinamiento el pasado año. Todo un examen para la sociedad.

Salvo muy contadas excepciones, la Ribera encara las posibles consecuencias derivadas de los días falleros y las Pascuas con cifras de contagios muy cercanas a cero. La última estadística oficial de la conselleria de Sanitat, del pasado viernes, contabilizaba poco más de cincuenta contagios en catorce días y cifraba en hasta 30 las localidades en las que no se había detectado ningún positivo de Covid-19 en catorce días.

El área de Salud Pública compartió ayer con los ayuntamientos los datos más recientes, que todavía reflejan la tendencia descendente de aquellos municipios que todavía no han llegado al cero. Cifra que ha alcanzado la práctica totalidad de localidades pequeñas o medianas, aunque también algunas de tamaño mayor, como Almussafes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que existe un riesgo bajo o muy bajo siempre que un territorio se encuentre por debajo del umbral de los cincuenta casos por cada cien mil habitantes. En estos niveles se sitúan también, al fin, municipios por encima de diez mil vecinos. En Benifaió se han registrado tan solo cuatro casos en catorce días, lo que supone una incidencia acumulada de 32,6. El índice es menor, por ejemplo en L’Alcúdia, con tan solo dos positivos en dos semanas (16,42), o en Cullera, que ya se sitúa en 13,82 con sus tres contagios en catorce días.

Hasta en la ciudad de mayor tamaño, los datos se acercan al cero. En Alzira no se han detectado casos de Covid-19 en cinco días, por lo que la incidencia acumulada se queda ya en 11, al tener ayer cinco positivos en catorce días. La excepción es Alberic, que se encontraba ayer en un índice de casi 160 casos por cien mil habitantes.

Temor en las autoridades

La curva de contagios llega a su punto más bajo en aproximadamente medio año tras alcanzar su pico en enero. El punto de inflexión se produjo a finales de dicho mes por lo que se han necesitado dos meses para revertir el complicado escenario sanitario que dejó la Navidad, con miles de positivos en la comarca y más de dos centenares de defunciones.

De ahí que el llamamiento a la ciudadanía por parte de autoridades sanitarias y municipales sea el mismo que en diciembre: prudencia máxima y evitar relacionarse con un amplio número de personas. Como entonces, llega un periodo vacacional propicio para las reuniones sociales tras un puente, el de Fallas. Durante la pasada semana las calles y plazas de la comarca se llenaron de personas, aunque en una proporción menor a la que acostumbran las fiestas josefinas. Con todo, no es de extrañar que en los próximas días se produzcan nuevos repuntes de contagios que crezcan también tras las Pascuas.

Los docentes aguardan una nueva fecha de vacunación

El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, manifestó ayer la intención del Consell de finalizar el proceso de vacunación del personal docente y otros empleados de los centros de enseñanza el 1 de abril, con el fin de semana y el propio Jueves Santo como días de mayor administración de dosis para no interrumpir las jornadas lectivas. A nivel comarcal, el plan inicial situaba como fechas para la vacunación los días de Fallas que, pese a la suspensión de la fiesta, se mantuvieron en el calendario escolar como no lectivos. No obstante, la paralización de la vacunación con AstraZeneca dejó al personal educativo de la Ribera sin sus dosis. Ahora se retomará el proceso en las instalaciones del Casal Fester, donde acudirán más de 6.000 personas. Con todo, fuentes consultadas por Levent-EMV no pudieron confirmar todavía los días en que se administrarán las vacunas en la comarca.