El invierno se cierra con temperaturas hasta 1’4º C más altas y menos lluvia

La Ribera dejó atrás el sábado un invierno que ha registrado temperaturas más altas de lo normal y menos lluvia de lo que cabía esperar en base al promedio del período 1981-2010, según el avance de los meses de diciembre, enero y febrero realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que califica este período como muy cálido y seco en el conjunto de la Comunitat Valenciana, si bien el mayor déficit de precipitaciones provoca que el balance pluviométrico oscile entre seco y muy seco en la Ribera con anomalías que, como en el caso del observatorio de Rafelguaraf, alcanzan el -62 % ya que el acumulado de los tres meses apenas alcanza los 75,8 l/m2 cuando el promedio histórico señala como normal un volumen próximo a los 200 l/m2.

El déficit de lluvia que el pluviómetro refleja en Rafelguaraf duplica la anomalía media en el conjunto de la provincia de València, que Aemet sitúa en el 30 % -también la media autonómica, que los técnicos fijan en el 31 %-, lo que lleva a la Sección de Climatología a calificar el trimestre como seco en el conjunto del territorio. Sin embargo, el dato de Rafelguaraf no es algo aislado ya que diferentes observatorios de la Ribera separados geográficamente superan ampliamente ese 30 % e incluso el déficit del 45 % que lleva a Aemet a calificar este trimestre como muy seco en la provincia de Alicante.

En esta situación se encuentran, por ejemplo, Sumacàrcer, con una anomalía del - 54 %; Sueca, donde el déficit se sitúa en el 45 %, o Montserrat (- 42 %). También se encuentra por encima de la media provincial el déficit pluviométrico de Alginet (- 39 %), mientras que quedan por debajo de la media los datos que ofrecen los observatorios de La Pobla Llarga y Carcaixent, con anomalías del - 21 y - 18 %, respectivamente.

Por encima de la media

El otro aspecto que caracteriza el invierno son unas temperaturas más elevadas de lo normal que llevan a los expertos a calificar este período como muy cálido. Aemet detalla que la temperatura media en el conjunto de la Comunitat Valenciana fue de 9,3 º C, lo que representa 0,9 º C superior a la del promedio normal (8,4 º C), si bien la mayoría de observatorios de la Ribera también superan esta media autonómica con anomalías que, en el caso de Sumacàrcer y Turís, alcanzan 1,4 º C sobre lo que se consideraría normal. El promedio del período 1981-2010 define como la temperatura normal en esta época del año 9,9 º C en Turís y 11,5 º C en Sumacàrcer, localidades que registraron el pasadoinvierno unas termperturas medias de 11,3 y 12,9 º C, respectivamente.

También se sitúa por encima de la media autonómica Carcaixent, con una temperatura media 1,3 º C superior a la que se consideraría normal; y Polinyà del Xúquer, donde los datos del observatorio ofrecen una anomalía de + 1,2º C. Sueca también registra más calor del habitual aunque la anomalía de + 0,7 º C se sitúa en este caso por debajo de la media provincial.

Gran variabilidad térmica que llegó a ser extrema en enero

El análisis de los meses de invierno refleja una gran variabilidad térmica, que Aemet define como extrema en enero, cuando a una ola de frió siguió el paso de la borrasca Filomena que mantuvo temperaturas más bajas de lo normal -la nieve hizo acto de presencia en las montañas que rodean la Ribera-, si bien a este episodio siguió otro cálido muy prolongado que transcurrió entre el 20 de enero y el final de febrero y en menor medida entre el 10 y el 25 de diciembre, que han determinado el carácter muy cálido del trimestre, según el avance climatológico publicado por la Delegación Territorial de Aemet en la C. Valenciana.