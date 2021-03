Alzira, ciutat solidària

Des de Compromís entenem la cooperació des d’una relació horitzontal de corresponsabilitat i interdependència, de solidaritat amb els pobles i respecte als drets humans. No es tracta de donar subvencions per a fer projectes aïllats. Es tracta de dotar de capacitats amb projectes de transformació social, des d’un enfocament de desenvolupament humà basat en la solidaritat, és a dir, en l’ajuda mútua i la justícia social.

És per això que entre els projectes de cooperació que duem a terme des de l’Ajuntament està l’agermanament amb els municipis del Riu Lempa amb Dulce Nombre de María (El Salvador), Ocotepeque (Honduras) i Esquipulas (Guatemala), el qual s’aprovà al Ple del 25 d’abril de 2018. Aquest projecte ve enllaçat per la Mancomunitat de la Ribera Alta amb l’objectiu d’establir mecanismes de col·laboració i sinergies entre els municipis. Un dels exemples pràctics és el projecte d’intercanvi d’experiències educatives gestionat per la Mancomunitat de la Ribera Alta i Escoles Solidàries, a través del qual 12 docents realitzen estades en els municipis agermanats, tot considerant la importància per al desenvolupament educatiu i cultural.

Amb aquest context, des de la Regidoria de Cooperació continuarem posant tota la nostra energia i dedicació a desenvolupar polítiques en aquest àmbit. Però ara volem anar un pas més enllà amb un nou marc de cooperació participativa i de sensibilització. En primer lloc, amb la pròxima convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional.

I, en segon lloc, proposarem la redacció d’un pla municipal de cooperació que guie les polítiques de cooperació municipals per als pròxims anys i que tinga coherència amb el V Pla Director de la Cooperació Valenciana per als anys 2021-24 de la Generalitat. I ho farem de manera participativa, convidant als diferents agents de la nostra ciutat per a la seua elaboració.

Alzira compta ja amb les bases per a fer-ho possible, amb associacions i persones que realitzen accions per a millorar el nostre poble dia a dia, amb campanyes en suport dels drets humans, que fan orientació en les escoles, que ofereixen ajuda entre els barris i les persones que la necessiten, fent sensibilització i creant xarxes de cooperació mútua. Es tracta de sumar totes estes forces per un objectiu comú, cohesionant totes les accions que es realitzen a la ciutat.

Perquè qui crea projectes que milloren la humanitat crea projectes que milloren el seu poble.