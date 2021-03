Desconeixem amb exactitud la data de l’acord municipal quan es donà oficialment el nom a la plaça, però cal indicar que en els padrons municipals d’habitants, figura per primera vegada l’any 1891. Amb anterioritat este espai públic també fou conegut com la Plaza del Prado perquè era utilitzat com a zona de descans i pasturatge per a les bèsties de càrrega que acudien en els dies de mercat i també pel fet que servia a la vegada com a lloc de passeig i esplai.

L’any 1988 es dugueren a terme unes excavacions arqueològiques en l’antic Mercat de la ciutat. Els treballs permeteren descobrir un tram de muralla d’uns huitanta-cinc metres de llargària i, posteriorment, la recuperació de tres torrasses del període musulmà. Sobre l’espai de l’antic Mercat es construí un edifici de varies altures. En 2001 s’inauguraren les obres d’urbanització del nou espai.