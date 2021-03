La temida avalancha de visitantes de fuera de la Comunitat Valenciana a Cullera no se ha producido. El refuerzo de los controles de entrada no solo en los principales accesos a la playa sino también en las salidas de las grandes ciudades del interior de España han tenido unas consecuencias muy positivas al evitar la mal llamada «invasión de visitantes».

Cullera ha venido a reflejar la misma afluencia registrada en los anteriores fines de semana. El mal tiempo que se presentó en especial el sábado, también contribuyó. Las calles mostraban un aspecto de normalidad para estas fechas del año. A lo largo del fin de semana no se produjeron aglomeraciones ni retenciones en el tránsito, exceptuando los momentos en los que la policía local realizaba algún tipo de control.

Esta normalidad también se ha visto reflejada en las actuaciones realizadas por la policía municipal, que a lo largo del fin de semana han realizado cuatro propuestas de sanción por estancia no permitida en la Comunitat Valenciana, además de 12 propuestas de sanción por vulnerar la limitación de circulación entre las 22 y las 6 horas y una por no llevar mascarilla dentro de un vehículo con ocupantes no convivientes.

El ayuntamiento insiste en «la necesidad de cumplir las normas sanitarias establecidas y de tener en cuenta que esta Semana Santa no puede ser al uso». El gobierno local redobla esfuerzos para que las normas se cumplan a rajatabla y evitar un nuevo repunte en los contagios por covid-19.

De hecho, en las calles de la zona turística de San Antonio se encontraban el pasado fin de semana importantes huecos para encontrar aparcamiento. La excepción se dio durante las horas centrales del domingo, ante la mejora climatológica, cuando los aparcamientos públicos de Cullera mostraban un aspecto de alta ocupación, motivado especialmente por vecinos de la Ribera, l’Horta (en especial de la capital, València) o la Costera optaron por pasar una jornada gastronómica en los restaurantes de la playa.

La policía local de Cullera también ha estubo comprobando que tanto en comercios como en bares y restaurantes se cumplían las normas previstas y establecidas por la autoridades sanitarias de la Generalitat Valenciana en cuanto a la ocupación en sus interiores y terrazas, comprobándose que en la inmensa mayoría de los casos los empresarios de la localidad han asumido su papel e impiden que las normas se incumplan.

Las restricciones y controles seguirán toda la semana

El ayuntamiento de Cullera va a mantener todas las medidas preventivas toda la semana. Los controles policiales que se han venido realizando durante este fin de semana se prolongarán hasta el próximo domingo de Pascua para evitar la entrada de personas a las que no les está permitido entrar debido al cierre perimetral de la Comunitat Valenciana. Se intenta evitar que vecinos del centro de la península puedan acudir a su segunda residencia.