Una de narcos en Carcaixent

Sucesos.

Un motorista de 48 años fallecía en Llombai tras salirse de la vía mientras circulaba por la carretera CV-422 a su paso por el término municipal de la localidad ribereña. Los intentos de los profesionales sanitarios desplazados al lugar del accidente no consiguieron reanimar a la víctima.

Triste Domingo de Ramos.

Los actos litúrgicos se celebraron en todos los pueblos y ciudades valencianas en el interior de los templos. El buen tiempo acompañó y fueron muchos los ribereños que se desplazaron hasta nuestras playas para disfrutar del día.

Lunes deportivo.

Motor y Futbol. El algemesinense Jaume Masiá no pudo comenzar mejor. Empieza como líder del Mundial de Moto3 después de romper el grupo en la última vuelta y lanzarse a la meta en el circuito de Losail. En su debut acarició el podio Sergio García del GasGas Aspar. Y en el grupo IV de la Preferente el Carcaixent ganaba el CD Llosa (0-2), L’Alcúdia al Alberic (3-2) y el CD Castellonense a l’Alcúdia de Crespins (0-2), el Almussafes y el Alginet perdían en su campo y el Promeses Sueca conseguía empatar (1-1) en Enguera.

A vueltas con Rafael Soler.

El juez afea al ex alcalde que destinara a otros fines la subvención concedida para el Teatro Monterrey. El auto que reabre por tercera vez la causa de las butacas revela que no consta el destino que el consistorio de La Pobla Llarga dio a 150.000 € de los 267.000 que concedió la Diputació de València para el mobiliario.

De denuncias, multas y sanciones.

Gracias a un video subido a las redes sociales un joven que conducía con amigos en el capó del coche fue identificado por la Policía Local de Alzira. Se ha cursado una sanción de 500 euros por conducción temeraria. Y en Almussafes eran denunciados nada más y nada menos que 46 jóvenes por dos macrobotellones. Se habían reunido en el polígono y eran vecinos de Sollana, Benifaió, Alberic, Alginet y Picassent. Y únicamente cuatro han sido las sanciones por saltarse el cierre perimetral para ir a Cullera. Los agentes vigilaron los accesos y también comprobaron los aforos en restaurantes y otros locales hosteleros. La afluencia a las playas fue razonable.

¿Una Pascua sin mona?

No, mejor, una mona sin Pascua. Los diez hornos de Alberic trabajan a destajo para atender la demanda de panquemados. Los artesanos auguran una caída de ventas del 20%. El año ha sido difícil pero van a producirse decenas de miles de unidades que pueden adquirirse también a través de internet. Llegadas estas fechas lo importante es que la mona no falte y que todos la podamos disfrutar.

La marihuana al orden del día.

El cultivo de droga deja rastro en la villa del panquemado. Los productores tiran en los arcenes de los caminos rurales las macetas llenas de turba al renovar las plantaciones. Un centenar de bolsas aparecieron hace unos años junto al nacimiento del rio Verd. La presión de la Guardia Civil y decenas de enganches ilegales a la luz evidencian la proliferación de invernaderos. Recientemente, en Carcaixent, unos compradores desplazados desde Bélgica sufrieron una encerrona. Y es que los traficantes se roban ya entre ellos. La Guardia Civil detuvo a siete personas por el aslto y sustracción de 20.000 euros.

De fiestas.

Alzira tiene declaradas desde hace años sus dos principales fiestas actuales, las Fallas y la Semana Santa, como de Interés Turístico Nacional y sus Moros y Cristianos, más recientes en el tiempo, de Interés Local. El ayuntamiento, a través de las concejalías de Fiestas y Culturas pretende que la Processoneta del Matí y l’Ofrena de la Seda que cada año se celebra el día de su patrona, la Mare de Déu del Lluch, tenga un reconocimiento. Se quiere dar un espaldarazo a las fiestas de septiembre, ahondar en una tradición más que centenaria -la de l’Ofrena de la Seda- y seguir protegiendo y divulgando los bailes y danzas de los antiguos gremios de la localidad.

Diario de la Pandemia.

La Ribera suma tres nuevas defunciones por coronavirus según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Sanitat. Alzira alcanza el medio centenar de fallecidos y Carlet y Real una víctima más cada una. El Departamento de Salud de la Ribera lanza una campaña informativa de cara a estas jornadas festivas en las que, bajo el lema «Per Pasqua no faces la mona, menja-te-la» recuerda a los ciudadanos que está en sus manos evitar una cuarta ola.

Cooperativismo agrario.

El diario deba cuenta de la decisión de la asamblea de La Realense celebrada hace unos días que aprobó, a través de un voto de censura, la destitución de la presidenta de la entidad. Los críticos justifican la revocación en los malos resultados de la cooperativa aunque la mitad del consejo rector participó en el proceso de destitución. Asunción Durá ve un «ataque personal» por la resistencia a los cambios que promovía. Los que querían su cese ganaron por 167 votos frente a 100.

Legalidad puesta en duda. El consistorio que preside Marta Trenzano cerró el ejercicio del 2020 con seis informes negativos de la Interventora Municipal según revelaba el PP. Se advierte el pago de 36 facturas a seis empresas por valor de algo más de 42.000 euros al margen de la ley al omitirse trámites esenciales lo que conlleva falta de transparencia. El líder local del PP, J. J. Sanchis, declaraba: «Tenemos el gobierno local más caro de la historia, con más liberados y asesores que nunca, pero nadie se preocupa de hacer su trabajo».

Un día atípico.

El Viernes Santo es uno de los días más importantes en el calendario cristiano. Todos los pueblos y ciudades rememoran la muerte de Cristo y en el contexto de las solemnidades de la Semana Santa en la Ribera se celebran procesiones que llaman la atención de propios y extraños, tal es el caso, por ejemplo, de Alzira que tiene declaradas estas fiestas como de Interés Turístico Nacional. Al hilo de la celebración y de la opinión de gente del mundillo de la fiesta por lo que hace al orden de los pasos en la Procesión General del Santo Entierro del Viernes Santo, ¿Si la procesión es del Santo Entierro no tiene mucho sentido que el cortejo procesional de ese día lo presida Cristo en su sepulcro? El debate sigue abierto. Que opinen los que saben.

SABIES QUÈ?

El dilluns farà 75 anys que en Carcaixent es feia entrega dels premis del Primer Concurs Provincial d’Arreplega de taronges?. El guanyador va ser Vicent Martí Martínez, de Carcaixent. Per a ell va ser a Taronja d’Or i mil pessetes. El segon millor collidor va ser Paco Talens, d’Alberic.

El dimarts farà cinquanta anys que el diari informava de la recent inauguració del Club de la Joventut «Nostre Món» de Sollana?. Va ser el seu primer president Ramon Ibor.

El dimecres farà 75 anys de la visita a Algemesí de l’aleshores Governador Civil de la província, Ramón Laporta? Eixa dia va rebre un homenatge l’alcalde Salvador Castell, que havia sigut distingit amb «un ángulo verde con dos barras por sus méritos políticos».

AMB NOM PROPI ENRIQUE APARICIO

El pintor Enrique Aparicio Montagud va nàixer a Alzira l’any 1972.

Quique, que és diplomat en Disseny Textil i màster en Disseny Industrial per l’Institut Tecnológic del Textil d’Alcoi, residix a Ontinyent per la seua vinculació familiar i a la indústria textil però manté un lligam especial amb la capital de la Ribera.

Pertany a l’Associació Cultural d’Artistes Plàstics d’Alzira i comarca, entitat amb la qual acostuma participar en les mostres col·lectives que organitza. Durant la Primavera del 2014 va mostrar als seus paisans, a la Casa de la Cultura, el treball titulat «El color del aire». Aleshores ja no era un neòfit. El precedien a més a més tres mostres monogràfiques celebrades a la capital de la Vall d’Albaida (Centre Cultural Caixa Ontinyent, MAOVA i Casa de la Cultura d’Ontinyent) entre els anys 2006 i 2012 i un centenar d’exposicions col·lectives en diferents localitats de València, Alacant i Murcia.

Als catàlegs de les seues exposicions els crítics assenyalen una dicotomia entre els seus treballs com a il·lustrador i pintor de cavallet. Els impressionistes francesos van ser els seus referents en els seus inicis. Amb el temps el seu llenguatge ha anat adquirint una identitat més personal.

La seua versalitat tècnica li han permés dissenyar etiquetes per a vins, portades de llibres, logotips per a empreses, pàgines webbs, caràtul·les de cds de música i cartells per a festes de Moros i Cristians i de Setmana Santa. L’artista s’afiança i consolida amb la seua obra cada vegada més personal.