Las primeras Pascuas con el aforo limitado en el paraje de la Murta auguran momentos de mucha presión para los encargados de controlar el acceso al corazón del valle si se tiene en cuenta la concurrencia habitual en estas fechas y los datos de los últimos fines de semana, incluida la jornada de ayer, en que la afluencia en determinadas franjas horarias superaba el límite fijado y, pese a la flexibilidad mostrada para aplicar los topes establecidos, se tuvo que cerrar por momentos el acceso.

El Ayuntamiento de Alzira ya dispuso en septiembre un sistema de cita previa para regular la afluencia a La Murta que permite reservar un 50 % de las plazas de cada franja horaria, mientras que la otra mitad se cubre con los visitantes que llegan sin comunicación previa hasta completar un aforo fijado en una horquilla en torno a 280 personas, si bien tanto el domingo pasado como ayer se superó ligeramente la cifra de 300 personas dentro el paraje a mediodía. Se han establecido cinco tramos horarios que, en el caso de la franja central del día, la que más afluencia registra, son de dos horas y media, lo que computa una afluencia diaria máxima de 1.500 visitantes, aunque por la tarde los registros son mucho más modestos.

La regulación del acceso al paraje está contemplada en el Plan de Usos, todavía pendiente de aprobación, y trata de evitar concentraciones que representen una presión excesiva. Se trata en base a una expresión utilizada por el consejo asesor del paraje, partidario de esta regulación del acceso, de «no morir de éxito». El consistorio ya instaló en febrero un panel digital que contabiliza el número de visitantes en cada momento.

El ayuntamiento ha organizado un servicio especial de vigilancia de cara a los días de Pascua, que contará con el apoyo de la Policía Local tanto en La Murta como en La Casella, para evitar problemas ante lo que se presume una gran afluencia de visitantes y, especialmente, evitar que los vehículos aparquen en zonas no autorizadas y acaben por colapsar los accesos. Fuentes municipales indicaron que los agentes realizarán una labor informativa. No obstante, la limitación de aforo ha generado algún problema a los vigilantes con personas que no aceptan la norma. Ayer ya habíaen la puerta principal de La Murta un guardia de seguridad.

El área de Medio Ambiente ha lanzado una campaña para difundir otras zonas verdes que hay en la ciudad como el mirador del Xúquer, el Parc dels Furs junto al río, la vía verde que cruza el valle de Aguas Vivas o incluso La Muntanyeta, que también suele estar muy concurrida en cualquier jornada festiva, y evitar que todos los visitantes se concentren en La Murta y La Casella.

El control de aforo se ha aplicado de momento en La Murta. Fuentes municipales destacan que el sistema de cita previa se ha consolidado como un recurso de gestión que utiliza principalmente gente que se desplaza desde València y su área metropolitana.