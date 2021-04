La presidenta destituida de Real: «Desde el minuto uno me han hecho la vida difícil»

«Empezaron a hacerme la vida difícil casi desde el minuto uno, pero a partir del verano se inició una campaña casa por casa bastante fea, ya no por la gestión, sino hacia mi persona». María Asunción Durá considera que su destitución como presidenta de la Cooperativa Agrícola La Realense en la asamblea del lunes es un ataque personal. Argumenta que únicamente tiene un voto en un consejo rector formado por doce personas, en el que ha encontrado resistencia para llevar adelante sus propuestas para garantizar la viabilidad de la cooperativa, hasta el punto que parte de sus compañeros de dirección promovieron su revocación. «Sabemos que las cosas están mal y no solo de ahora, desde hace mucho tiempo, pero cuando intentas dar soluciones lo único que hacen es bombardearte», comenta la ya expresidenta.

«Ojalá la cooperativa de Real siga durante muchos años, pero con la mentalidad que tienen algunos lo veo difícil», señala Durá, que asegura que no pretende atacar a la entidad, pero lamenta la negativa a buscar alternativas de futuro en una época tan complicada para el sector por el temor de algunos, señala, a perder su cuota de poder, «algo que no van a aceptar en la vida». «Algunos están 30 años llevando la cooperativa del mismo modo, siempre van de víctimas y tiran las culpas a otros cuando es cuestión de analizar problemas, hacer un diagnóstico y buscar soluciones. Si uno no acepta los errores o no ve los problemas, difícilmente va a poner soluciones», señala Durá.

La presidenta destituita cuando aún no había cumplido dos años en el cargo señala como ejemplo su propuesta de elaborar un plan estratégico a diez años vista para cambiar la situación de la entidad con propuestas como la creación de un banco de tierras o medidas para mejorar la línea del almacén «No dejaron que se acabara de leer y aunque solo era un documento de debate, al día siguiente lo sacaron por la calle y decían que nos queríamos gastar no sé cuánto dinero y otras barbaridades», comentó.

La asamblea forzada por un grupo mayoritario de socios que argumentaba haber perdido la confianza en la presidenta y cuestionaba su gestión aprobó el lunes su destitución en una votación que ganaron los críticos por 167 votos frente a 100, como adelantó en exclusiva Levante-EMV. Se trata de un mecanismo previsto en la ley y los estatutos, aunque cuenta con precedentes muy escasos, al menos en el entorno más próximo.