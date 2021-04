A l carrer de Sant Joan planta el seu monument des de l’any 1940 la Comissió de la Falla de Sant Joan, fundada l’any anterior. El nom de la Falla prové del barri de Sant Joan i del carrer del mateix nom, on es planta el monument. Després de l’ocupació cristiana l’any 1242, els nous repobladors i els musulmans visqueren a intramurs de la vila encara que els conflictes no tardarien a arribar. L’any 1246 el monarca hagué d’intervindre per a establir certes normes convivència arran d’un conflicte entre les dos parts implicades. Finalment, l’any 1265, després d’una revolta, els musulmans són expulsats i relegats a extramurs, sorgint així la zona coneguda com la Moreria i que amb el transcurs dels segles es convertirà en la Vila Nova i actual barri de Sant Joan. El barri deu el seu nom a l’església de Sant Joan Baptista que existí en el carrer del mateix nom des de la seua construcció l’any 1534 fins a 1937. L’església fou incendiada en 1936 i demolida l’any següent. L’actual església de Sant Joan del carrer de les Piletes fou construida entre 1950 i 1955.

El carrer de Sant Joan, on es planta concretament la falla, ja apareix citat en un document de l’ARV de l’any 1540, segons donen compte Vicent Garés i Xavier Úbeda en un dels seus treballs. Entre els anys 1931 i 1939 el carrer portà el nom de Nicolás Salmerón, polític, filòsof i tercer president del Poder Executiu de la Primera República espanyola.

En alguna documentació, plànols i padrons municipals es diferencia el carrer de Sant Joan de la plaça amb el mateix nom; el carrer presentava el seu traçat des de l’actual carrer del Pintor Parra fins al carrer de la Puríssima i la plaça des del carrer de la Puríssima fins a l’encreuament amb el carrer de les Piletes.

La plaça acabà assimilada pel carrer i desaparegué definitivament de la documentació municipal, encara que hi ha veïnes i veïns en l’actualitat que mantenen arrelada la tradició de diferenciar entre el carrer i la plaça.