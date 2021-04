desventajas y aciertos de las cooperativas

La diferencia de la cooperativa con respecto a las otras entidades económicas, y por ende su singularidad, es que el control societario no lo es por la mayoría del capital sino por la decisión mayoritaria de los socios. Esta forma, que es obviamente democrática, tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. La mayor ventaja es la democracia del acceso al poder y el mayor inconveniente la posibilidad de la manipulación asamblearia. Cualquiera que tenga capacidad de oratoria puede encandilar a los asistentes. Otro problema es la gerontocracia existente en la mayoría de entidades. El envejecimiento de los cooperativistas otorga una mayor representación a este colectivo. Pero en mi opinión el problema más importante es la posible toma del control por parte de algún gran propietario demagogo, que actúe por intereses espurios y, por ejemplo, propicie que entren satsumas en la cooperativa y se liquiden como fortunas o bien que alguna de sus empresas preste servicios a la cooperativa a precios superiores a los del mercado. Otra variable es que la gestión esté en manos de personas con escasos o nulos conocimientos de dirección empresarial. La cooperativa no deja de ser una empresa que actúa en el mercado y , por tanto, su obligación es obtener beneficios, aunque se vean matizados por el carácter social de las cooperativas.

¿Por qué unas van bien y otras tan mal? La respuesta nos viene dada por factores propios de la elección del poder y de la ausencia de profesionales de la gestión empresarial. El acierto o el desatino va a depender de la elección del presidente. Es muy frecuente ver cómo las cooperativas son un abrevadero de nepotismo. Parece que lo más importante no es liquidar a buenos precios la cosecha a los agricultores sino que tengan trabajo determinadas personas que son adláteres del poder establecido durante ese mandato. Dada la buena fe de los cooperativistas pasan los años sin que nadie se atreva a plantar cara al establishment del momento. Esa mala práctica ha llevado a la ruina a muchas cooperativas.

Mi última intervención en el mundo cooperativo fue en una cooperativa agrícola. Allí mandaba el padre y el hijo. El padre era el presidente y el hijo el director comercial. El lío que montaron fue de dimensiones descomunales. Las instalaciones estaban absolutamente descuidadas y el producto no se manipulaba adecuadamente. Por esa y otras razones los precios que se alcanzaban eran escandalosamente bajos, las liquidaciones no permitían ni cubrir costes a los labradores. En mi calidad de administrador concursal, hablé con la junta directiva sin la presencia del presidente y les dije textual: «O tiráis al presidente o lo tiro yo y cierro la cooperativa». En la normativa concursal no se pueden seguir generando pérdidas porque disminuyen grandemente la posibilidad de que los acreedores cobren la mayor cantidad posible de lo que se les debe. Tuve el apoyo de la junta y en la siguiente reunión se le planteó al presidente la dimisión rápida. El hombre puso alguna resistencia, pero al final se fue y con él su hijo. El rumbo se enderezó. Liquidamos la confección de naranjas, porque era obsoleta, racionalizamos los gastos, pusimos a la venta toda la nave y con esos ingresos se pagaron deudas, se compró una nave nueva, está funcionando y espero que por muchos años.

Lo más conveniente sería que cuando se detecta que la cooperativa no liquida bien o hay problemas se cambie inmediatamente la presidencia buscando a alguien con un perfil más abierto, más dinámico, más proactivo. Si esa empresa tiene gerencia hay que decirle al gerente que informe a la junta directiva qué está pasando y si no da una información veraz y adecuada, que se proceda a su cese. La cooperativa es una entidad que bien llevada puede generar un beneficio social importante, pero mal administrada puede significar la ruina de miles de personas.