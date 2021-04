Una jornada casi estival dejó ayer en Sumacàrcer una temperatura máxima de 30,3 º C que se alcanzó pasadas las 14 horas, según los registros de la estación de Julio García Pons (Meteoclimàtic), lo que representa la máxima más alta en lo que va de año. La misma estación había registrado de madrugada una mínima de 10,2 º C, lo que representa una diferencia de más de 20 º C con apenas nueve horas de diferencia.