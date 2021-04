El caqui ya es una plaga

Sucesos.

El diario da cuenta de la detención en Carcaixent de un hombre que apuñaló a otro en uno de los establecimientos hosteleros del Camí de la Font de la Parra. Tras una acalorada discusión banal se agredieron a puñetazo limpio. Uno de los dos contrincantes abandonó el lugar y marchó a su domicilio, de donde cogió un cuchillo con el que volvió al bar. Tras llamar al otro individuo le apuñaló en dos ocasiones. Por suerte, las cuchilladas no afectaron a órganos vitales.

Deportes. Motociclismo. Un debutante de 16 años, en su segunda carrera y saliendo desde el pitlane con 13 segundos de retaso, remonta hasta lograr su primer triunfo en su segunda carrera en Moto3. Él piloto de Algemesí Jaume Masiá queda noveno y cede el liderato a su compañero Pedro Acosta. Fútbol. La UD Alzira abre la fase de ascenso con un punto que sabe a poco.

Arranca la primavera. Y lo hace con más frío y lluvia de lo normal. Aemet revela que en marzo se produjo un superávit generalizado de precipitaciones que alcanza el 75 % en Montserrat mientras que Polinyà marca la anomalía térmica más pronunciada con -0,7º C. La meteorología cambia tras un invierno que resultó más cálido y seco de la serie histórica que se toma como referencia. El buen tiempo llenaba el día anterior las terrazas del paseo marítimo de Cullera e incluso algunos aprovecharon para tomar el primer baño de la temporada.

Almussafes exporta. El diario abre la primera página de la edición comarcal con este titular: «Exportar fruta o verdura en tren desde Almussafes a Europa ya es posible» e informa que Transfesa Logistics y Euro Pool System han abierto una ruta que pretende consolidarse ante la demanda creciente. El primer envío fue «un éxito». Sin duda que la presencia del gigante automovilístico Ford y la potencia del polígono de proveedores del Parque Industrial Juan Carlos I han contribuido a ello.

El Perelló en imágenes. La generosidad del sacerdote suecano Francisco Javier Puchol, párroco durante cuarenta años de la pedanía, que ha donado su archivo conformado por 2.000 fotografías al pueblo, permitirá recuperar estampas del pasado y reflejar las costumbres y los actos sociales de una época. El cura, muy emprendedor, dejó honda huella entre los vecinos y ahora, a sus 86 años, ha tenido para con la comunidad a la que sirvió. Un gesto que le honra.

Diario de la Pandemia. Sanidad prevé abrir a final de mes la vacunación masiva en diez municipios de la comarca. El día anterior se administraron las primeras dosis a los nacidos en 1956 y 1957 en el Casal Fester de Alzira y a partir de la próxima semana ya se podrá iniciar el proceso de inmunización de las personas de 79 años. Por suerte, los datos de contagios de las últimas dos semanas revelan un comportamiento mejor de lo esperado tras los días falleros.

El desempleo en la comarca. Según los datos publicados por el Servef (Labora) el paro dio en marzo un leve respiro después de tres meses consecutivos de repuntes. Al finalizar el mes se contabilizaban 23.324 demandantes de empleo inscritos en el servicio público, lo que representa 438 parados menos que en febrero y una caída del 1,84 %. Una comparativa anual refleja que la Ribera suma tras un año de pandemia 1.563 desempleados más.

El ayuntamiento de Alzira pretende que la Processoneta del Matí y l’Ofrena de la Seda que cada año se celebra el día de su patrona, la Mare de Déu del Lluch, tenga un reconocimiento. Se quiere dar un espaldarazo a las fiestas de septiembre, ahondar en una tradición más que centenaria -la de l’Ofrena de la Seda- y seguir protegiendo y divulgando los bailes y danzas de los antiguos gremios de la localidad.

Agrícolas. La preocupación manifestada por los agricultores en relación a la necrosis foliar que afecta al caqui, cultivo muy extendido en la comarca, encuentra respuesta en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias que ensaya fungicidas alternativos para el caqui por la resistencia del hongo. La Conselleria de Agricultura emplaza a maximizar los controles en todas las zonas productoras tras detectar al expansión del problema durante la pasada campaña. Los técnicos confían en mantener la enfermedad bajo control con la aplicación de los tratamientos aconsejados.Plan Presupuestario a Medio Plazo 2022-2024. El Ayuntamiento de Alzira congelará la contribución urbana durante los dos próximos años con la previsión de aplicar un incremento de un punto y medio porcentual en 2024 según se desprende de la previsión de ingresos y la perspectiva de no aumentar el endeudamiento municipal en los tres próximos ejercicios. El edil de Hacienda, Albert Furió, se muestra cauto con los cálculos en una coyuntura de pandemia. El consistorio estima que la deuda financiera se sitúe al final de 2024 en únicamente 1,8 millones de euros.

Breves en titulares: «Una red de voluntarios vigilará las montañas. Alzira intenta implicar a todos los pueblos del entorno de la Serra de Corbera en el voluntariado ambiental para la prevención de incendios», «Los trámites electrónicos aumentan un 350 % en Carlet en apenas 2 años», «TVE grabará y emitirá la final del prestigioso certamen de violín de Cullera, que atrae a jóvenes talentos de todo el mundo» y «Alzira prorroga durante 27 años una deuda de 300.000 euros del antiguo hospital».Noticias de la pandemia. Aproximadamente una cuarta parte de las casi 5.800 personas nacidas entre 1956 y 1957 en la comarca citadas por la Conselleria de Sanitat para recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca no acudió al Casal Fester. Algunos renunciaron a la vacuna ante el infundado temor al fármaco por la aparición de trombos, otros no recibieron correctamente la cita por no estar sus datos correctamente actualizados y otros lo hicieron por motivos personales inaplazables. Los ayuntamientos piden prudencia ante el puente que se avecina para evitar nuevos repuntes y Carlet duplica los contagios aunque la tasa comarcal es moderada.

Tal dia com hui fa vint-i-cinc anys, el periòdic donava compte que Agriconsa anava a invertir 1.200 milions de pessetes en la construcció d’una fàbrica de sucs en Algemesí?

El dimecres farà setanta-cinc anys de l’elecció de l’alcalde d’Alzira, Carlos Llinares, com a Procuradors en Corts en representació dels municipis valencians? El polític, d’idees carlistes, duia poc de temps al front de l’alcaldia de la ciutat.

Per estes dates fa vint-i-cinc anys un grup d’entusiastes carcaixentins agrupats en torn a l’entitat Amics de la Vieta projectava obrir un museu ferroviari per tal de destacar la importància històrica que va tindre la línia que conduïa fins a Dénia, vital per al desenrotllament comercial de la localitat?

La professora i escriptora Pepa Penadés Girbés va nàixer a Algemesí l’any 1965.

Pepa, que residix al Grau de Gandía, és llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de València.

Actualment exercix la docència com a professora de Filosofia a l’Institut d’ Ensenyament Secundari Joan Fuster de Bellreguard.

Ha obtingut el III Premi de contes de l’Associació Cultural Alambor de Benicarló (1990) amb el relat «Els fums del poder», el V Premi de Narrativa Juvenil de la Fundació Bancaixa dins dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira l’any 1994 amb el conte «Pintures de cera» i ha sigut finalista del prestigiós Premi Nadal 2016 d’Ediciones Destino amb la novel·la «Las Damas del cadalso». En paraules de Vicent Nàcher l’autora oferix en esta obra, publicada per l’editorial Neopàtria d’Alzira, un treball molt madur i professional. Es tracta d’una novel·la històrica per l’ambientació i recreació fidel d’un moment clau com és el de la Revolució Francesa, inici de l’edat contemporània. A través de tres veus narratives es recrea la vida de dos dones (Olympe de Gouges i Madame Roland) que s’avançaren al seu temps ja que van dur a terme una tasca important en el món de les lletres amb una formació autodidacta, d’eixa manera es van dedicar a la literatura, la política i la filosofia i pagaren la seua gosadia amb la guillotina.

Pepa és autora, a més a més, de l’excel·lent novel·la «La memòria del gessamí», publicaDA l’any 2012 per l’editorial Bubok.